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    Новини

    На вулиці Привокзальній прорвало каналізацію

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    На вулиці Привокзальній прорвало каналізацію

    Старі труби замінюють на нові

    11 червня другий день, як у вінницькому районі Привокзальний стався каналізаційний прорив міської мережі. Та охоплює Тяжилів та Залізно-дорожнє селище де живе близько 30 тисяч населення. Разом із усуненням аварії, фахівці замінюють старі мережі на сучасні.

    «Прорвало трубу діаметром 800 міліметрів. Роботи тривають другий день. У цій ділянці необхідно замінити близько 80 метрів», - розповів Іван Слободинський, керівник каналізаційної мережі «Вінницяводоканал».

    Попри роботи, централізоване водопостачання не припинялося.

    «По існуючих трубах проходить заміна на нові. Термін експлуатації старих залізо-бетонних був 25 років. А вони відслужили на десять більше. На труби з ПВХ, пластикові, гарантія 50 років. З ними легше працювати, вони більш витриваліші. Як для такої агресивної середи», - додав Слободинський.

    За приблизними підрахунками, продовжаться на тиждень.

    Джерело: vinnitsa.info

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