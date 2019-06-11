На вулиці Привокзальній прорвало каналізацію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Старі труби замінюють на нові

11 червня другий день, як у вінницькому районі Привокзальний стався каналізаційний прорив міської мережі. Та охоплює Тяжилів та Залізно-дорожнє селище де живе близько 30 тисяч населення. Разом із усуненням аварії, фахівці замінюють старі мережі на сучасні.

«Прорвало трубу діаметром 800 міліметрів. Роботи тривають другий день. У цій ділянці необхідно замінити близько 80 метрів», - розповів Іван Слободинський, керівник каналізаційної мережі «Вінницяводоканал».

Попри роботи, централізоване водопостачання не припинялося.

«По існуючих трубах проходить заміна на нові. Термін експлуатації старих залізо-бетонних був 25 років. А вони відслужили на десять більше. На труби з ПВХ, пластикові, гарантія 50 років. З ними легше працювати, вони більш витриваліші. Як для такої агресивної середи», - додав Слободинський.

За приблизними підрахунками, продовжаться на тиждень.

Джерело: vinnitsa.info