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    Неочікувана розв’язка у Бершаді: хазяйка, що знущалася над псом, вирішила залишити його собі

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    Неочікувана розв’язка у Бершаді: хазяйка, що знущалася над псом, вирішила залишити його собі

    Жахлива історія с щасливим кінцем

    Інцидент у Бершаді, коли 13 вересня собаку прив’язали цепом до бамперу таксі та змусили біжать за автівкою по дорозі, обурив тисячі людей. Так пса вивозили за місто, аби залишити подалі від оселі хазяйки. Після розголосу власниця Самура та водій стали фігурантами кримінального провадження. Але ще вчора, 14 вересня, стало відомо, що жінка змінила думку щодо майбутнього тварини та вирішила залишити його собі.

    Нагадаємо, інформація про те, що на Вінниччині 68-річна хазяйка прив’язала ланцюгом собаку до бамперу авто, щоб вивезти за місто, коли він їй став непотрібним, шокувало багатьох. Інцидент набув неабиякого розголосу. Через знущання, а інакше біг за машиною назвати важко, у пса жахливо постраждали лапи. Йому потрібно лікування. Небайдужі люди готові були забрати хвору тварину. Але нікого, крім пенсіонерки пес до себе не підпускав.      

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    Згодом вінничанка Ірина Добровольська написала в Facebook, що «в останню мить» жінка відмовилася віддавати Самура, «який 12 років захищав свою господарку та її будинок». Пенсіонерка придбала тварині ліки, щоб скоріше загоїлись рани.

    Попри каяття жінки вона нестиме кримінальну відповідальність, а місцеві правоохоронці наглядатимуть за тим, як вона ставиться до собаки.

    До речі, коментуючи події користувачі з острахом ставляться до каяття жінки, вважаючи, що життя тварини у небезпеці.

    Джерело: naparise.com

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