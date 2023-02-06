Представники УПЦ МП винесли унітаз та ванну з будинку, що належить ПЦУ (відео)

Попи демонтували із хати усю сантехніку

У селі Сокіл на Вінниччині після тривалих непорозумінь представники Української православної церкви Московського патріархату звільнили будинок, який належить парафії храму Святої Трійці УПЦ. Про це повідомляють Волинські новини.

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Із хати демонтували усю сантехніку, включаючи ванну та унітаз. Місцеві жителі повідомляють, що меблі, сантехніку та інші речі священники вивозили протягом тижня.

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Раніше повідомлялося, що у Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви.

А священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира.

Також у Вінниці чоловік порізав горло священнику Московського патріархату. Інший чоловік – зламав ніс попу Московського патріархату.

А райсуд на Рівненщині призначив 119 грн штрафу юнакові із села Хорів, який обматюкав священика Української православної церкви Московського патріархату.