Представники УПЦ МП винесли унітаз та ванну з будинку, що належить ПЦУ (відео)
Попи демонтували із хати усю сантехніку
У селі Сокіл на Вінниччині після тривалих непорозумінь представники Української православної церкви Московського патріархату звільнили будинок, який належить парафії храму Святої Трійці УПЦ. Про це повідомляють Волинські новини.
Із хати демонтували усю сантехніку, включаючи ванну та унітаз. Місцеві жителі повідомляють, що меблі, сантехніку та інші речі священники вивозили протягом тижня.
Раніше повідомлялося, що у Вінниці перед судом постане митрополит Московської церкви.
А священники московської церкви здійснили обряд вуду на могилі митрополита Володимира.
Також у Вінниці чоловік порізав горло священнику Московського патріархату. Інший чоловік – зламав ніс попу Московського патріархату.
А райсуд на Рівненщині призначив 119 грн штрафу юнакові із села Хорів, який обматюкав священика Української православної церкви Московського патріархату.
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