У Вінниці чоловік порізав горло священнику Московського патріархату
Нападника правоохоронці поранили в ногу і затримали
Невідомий чоловік у Вінниці увірвався до храму та почав усе перевертати. Після погрому він накинувся з ножем на священника.
Про це повідомляє Вінницька єпархія УПЦ МП.
«Настоятель храму отець Антоній перебував у алтарі, священик відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священику горло», – йдеться в повідомленні.
На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали.
Наразі тривають слідчі дії. Протоієрей прооперований та знаходиться в реанімації у одній з лікарень Вінниці.
Раніше на Вінниччині чоловік зламав ніс попу Московського патріархату.
А райсуд на Рівненщині призначив 119 грн штрафу юнакові із села Хорів, який обматюкав священика Української православної церкви Московського патріархату.
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