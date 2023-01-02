У Вінниці чоловік порізав горло священнику Московського патріархату

Нападника правоохоронці поранили в ногу і затримали

Невідомий чоловік у Вінниці увірвався до храму та почав усе перевертати. Після погрому він накинувся з ножем на священника.

Про це повідомляє Вінницька єпархія УПЦ МП.

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«Настоятель храму отець Антоній перебував у алтарі, священик відреагував на шум та попрямував до чоловіка. Настоятель почав робити зауваження, однак невідомий чоловік не реагував на них і ножем порізав священику горло», – йдеться в повідомленні.

На місце злочину прибула поліція. Злочинець відмовився підкоритись, тому поліцейські були вимушені застосувати зброю, нападника поранили в ногу і затримали.

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Наразі тривають слідчі дії. Протоієрей прооперований та знаходиться в реанімації у одній з лікарень Вінниці.

Раніше на Вінниччині чоловік зламав ніс попу Московського патріархату.

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