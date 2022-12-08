На Вінниччині чоловік зламав ніс попу Московського патріархату

Коли священик вийшов з салону, чоловік почав бити священика по обличчю і зламав йому перенісся

7 грудня у містечку Чечельник, що на Вінниччині, чоловік одягнений у військову форму побився з священником УПЦ (МП). Зазначається, що чоловік проклинав священника. Про це повідомляють у Тульчинській єпархії УПЦ (МП).

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«Протоієрей Георгій Петриченко був у своїй машині, коли військовий підійшов до автомобіля і почав бити машину. Коли священик вийшов з салону, чоловік почав бити священика по обличчю і зламав йому перенісся, викрикуючи при цьому прокльони», – йдеться у повідомленні.

Батюшка звернувся в поліцію. У поліції розслідують справу про нанесення легких тілесних ушкоджень.

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Сайт Vinbazar.com з посиланням на поліцію уточнює, що учасником конфлітку виявився місцевий житель. Причини бійки встановлюють. Відомо, що вона сталася біля місцевого магазину.

Раніше повідомлялося, що райсуд на Рівненщині призначив 119 грн штрафу юнакові із села Хорів, який обматюкав священика Української православної церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, СБУ під час обшуку у адміністрації єпархії УПЦ (МП) на Буковині заскочила в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту з хлопцем, що співає в місцевому хорі. 23 листопада аріхмандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.