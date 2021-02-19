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    До конопляної ферми на Вінниччині може бути причетний поліцейський

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    У разі підтвердження інформації, поліцейського звільнять, а зібрані матеріали передадуть в ДБР - До конопляної ферми на Вінниччині може бути причетний поліцейський
    У разі підтвердження інформації, поліцейського звільнять, а зібрані матеріали передадуть в ДБР
    фото: vn.npu.gov.ua

    На момент документування злочину причетні до правопорушення особи встановлені не були

    Поліцейські Вінницької області перевіряють причетність правоохоронця до незаконної діяльності з вирощування конопель. Перевірку доручено представникам Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, повідомляє пресслужба Вінницької поліції..

    Раніше повідомлялося, вчора, 18 лютого, на території Барської територіальної громади поліцейські під час проведення санкціонованих обшуків виявили теплицю, у якій вирощували коноплі. На момент документування злочину причетні до правопорушення особи встановлені не були. Заходи проводилися спільно з фіскальною службою та прокуратурою області.

    «Поліцейські отримали інформацію, що приміщення, у якому вирощували коноплі, належить працівнику місцевої поліції охорони. Ця інформація за вказівкою начальника обласної поліції надана для перевірки Вінницькому управлінню внутрішньої безпеки ДВБ Нацполіції України», — кажуть у відділі комунікації поліції Вінницької області. Діям поліцейського буде надана правова оцінка. У разі підтвердження інформації про причетність його до протиправних дій — його буде звільнено з лав поліції, а зібрані матеріали передані в ДБР.

    Нагадаємо, у автомобілі вінничанина поліцейські виявили кілька банок марихуани.

    Теги: Національна поліція України наркотики Вінниччина
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