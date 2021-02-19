Для Вінницької ОДА затвердили бюджет на 2021 рік

Частина коштів піде на транспортні, канцелярські витрати, зв’язок

Робота Вінницької облдержадміністрації у 2021 році обійдеться платникам податків у 318 мільйонів гривень

Про це повідомляє politarena.infoю.

На сьогодні затверджено відповідний паспорт бюджетної програми на 2021 рік для Вінницької обласної державної адміністрації.

316 мільйонів із загального фонду та 1 мільйон 200 тисяч підуть на «здійснення виконавчої влади» у Вінницькій області.

Левова частина коштів платників податків піде на зарплати, премії та надбавки вінницьким чиновникам. Частина коштів піде на транспортні, канцелярські витрати, зв’язок, тощо.

А ось на підвищення кваліфікації працівників апарату Вінницької ОДА передбачено лише 3600 грн.

Вінницька обласна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Вінницької області, а також реалізує повноваження, делеговані їй Вінницькою обласною радою.

Нагадаємо, депутатів Вінницької облради закріплять за громадами. Депутатський корпус обласної ради складається з 84 депутатів, тоді як громад – 63. Відтак, за деякими громадами буде закріплено кілька депутатів, тоді як за іншими – по одному. «Затвердити закріплення депутатів Вінницької обласної Ради 8 скликання за сільськими, селищними та міськими територіальними громадами для участі в Єдиному дні депутата та Депутатському тижні», – йдеться у проєкті рішення.