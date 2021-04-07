Пробне ЗНО на Вінниччині: стала відома дата проведення
Правильні відповіді до завдань пробного тестування буде оприлюднено 12 квітня 2021 року
Цьогоріч на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, що відбудеться 10 квітня, зареєструвалося на 48% менше учасників тестування. Про це розповіла заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева у коментарі «Суспільному».
На пробне ЗНО у Вінницькій області зареєструвалися 6178 учасників. Це на 4822 менше, ніж минулого року. «Цього року можна побачити завдання не тільки з того предмету, з якого зареєструвалися, а з усіх предметів ЗНО. Після того як учасників повертається з пункту тестування, він матиме доступ до усіх завдань у своєму електронному кабінеті», – повідомила Людмила Марцева.
На Вінниччині будуть функціонувати понад 40 пунктів пробного ЗНО. Ціна на складання тесту з однієї дисципліни зросла до 250 гривень.
Учасник пробного ЗНО повинен пред’явити:
- паспорт (свідоцтво про народження) або інший документ, що посвідчує особу;
- запрошення для участі в пробному ЗНО-2021.
Правильні відповіді до завдань пробного тестування буде оприлюднено 12 квітня 2021 року.
Нагадаємо, торік через пандемію коронавірусу в Україні скасували пробне ЗНО. Учасники мали можливість пройти тестування вдома.
Тим часом, проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання відтерміновується в Миколаївській області з огляду на припинення руху громадського транспорту, що унеможливлює доїзд зареєстрованих учасників, а також педагогічних працівників, залучених до проведення ЗНО. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Таким чином, пробне ЗНО у м. Київ, Чернігівській та Миколаївській областях буде проведено 24 квітня.