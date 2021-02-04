  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    П’яна їзда під Вінницею: машина в кюветі, алкоголь в організмі водія у 12 разів перевищує норму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Транспортний засіб передали тверезому водієві - П’яна їзда під Вінницею: машина в кюветі, алкоголь в організмі водія у 12 разів перевищує норму
    Транспортний засіб передали тверезому водієві
    фото: vn.npu.gov.ua

    Патрульні склали на нього адмінпротокол

    На трасі біля Вінниці в кюветі правоохоронці виявили автомобіль ВАЗ 2108.

    З’ясувалось, що водій транспортного засобу був у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє патрульна поліція Вінницької області.

    Патрульні склали на нього адмінпротокол і викликали тверезого чоловіка, щоб забрати авто.

    Вдень 3 лютого поліцейським, які патрулювали автодорогу М-21 (Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський) надійшло повідомлення про ДТП без травмованих. Інспектори прибули на місце пригоди та виявили автомобіль ВАЗ 2108, що з'їхав у кювет, отримавши механічні пошкодження.

    Спілкуючись із водієм легковика, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.

    Він погодився пройти огляд на алкотестері на місці зупинки в присутності 2-х свідків. В організмі кермувальника виявили 2,41 проміле алкоголю, що у 12 разів перевищує допустиму норму.

    На 63-річного водія ВАЗ 2108 патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування напідпитку) КУпАП. Транспортний засіб передали тверезому водієві.

    Нагадаємо, бійці спецпідрозділу КОРД затримали нетверезого чоловіка, який погрожував спричинити вибух гранат у вінницькій багатоповерхівці на вулиці Замостянській.

    Теги: Вінниця алкоголь автомобіль поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies