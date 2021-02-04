П’яна їзда під Вінницею: машина в кюветі, алкоголь в організмі водія у 12 разів перевищує норму

Патрульні склали на нього адмінпротокол

На трасі біля Вінниці в кюветі правоохоронці виявили автомобіль ВАЗ 2108.

З’ясувалось, що водій транспортного засобу був у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє патрульна поліція Вінницької області.

Патрульні склали на нього адмінпротокол і викликали тверезого чоловіка, щоб забрати авто.

Вдень 3 лютого поліцейським, які патрулювали автодорогу М-21 (Виступовичі — Житомир — Могилів-Подільський) надійшло повідомлення про ДТП без травмованих. Інспектори прибули на місце пригоди та виявили автомобіль ВАЗ 2108, що з'їхав у кювет, отримавши механічні пошкодження.

Спілкуючись із водієм легковика, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.

Він погодився пройти огляд на алкотестері на місці зупинки в присутності 2-х свідків. В організмі кермувальника виявили 2,41 проміле алкоголю, що у 12 разів перевищує допустиму норму.

На 63-річного водія ВАЗ 2108 патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування напідпитку) КУпАП. Транспортний засіб передали тверезому водієві.

Нагадаємо, бійці спецпідрозділу КОРД затримали нетверезого чоловіка, який погрожував спричинити вибух гранат у вінницькій багатоповерхівці на вулиці Замостянській.