На Вінниччині смертність перевищує народжуваність

Найвищий показник перевищення смертності над народжуваністю зафіксовано у Мурованокуриловецькому районі

Народилось 2746 осіб, а померло 3 847

Протягом січня-листопада на Вінниччині народилося удвічі менше людей, ніж померло.

10 468 новонароджених дітей проти 22 785 померлих осіб, згідно із офіційними даними ГУ статистики у Вінницькій області.

У Вінницькій області найвищий показник перевищення смертності над народжуваністю зафіксовано у Мурованокуриловецькому районі. Саме там померло у 3,44 рази більше людей, ніж народилось.

Нижче подано рейтинг районів Вінниччині за січень-листопад 2020 року, де зазначено у скільки разів показник смертності перевищує показник народжуваності:

Мурованокуриловецький район – 3,44. Народилось – 132, померло – 454.

Чернівецький – 3,27. Народилось – 111, померло – 363.

Чечельницький – 3,22. Народилось – 108, померло – 348.

Погребищенський – 3,19. Народилось – 186, померло – 594.

Оратівський 3,076. Народилось – 118, померло – 363.

Піщанський – 3,063. Народилось – 110, померло – 337.

Томашпільський – 3,06. Народилось – 173, померло – 530.

Теплицький – 3,032. Народилось – 153, померло – 464.

Бершадський – 3,02. Народилось – 324, померло – 979.

Хмільницький – 2,9. Народилось – 216, померло – 626.

Щодо обласного центру, то перевищення смертності над народжуваністю становить 1,4. Протягом вищевказаного періоду народилось 2746 осіб, а померло 3 847.

Нагадаємо, на Вінниччині матуся тринадцяти дітей нещодавно народила двійню і побила рекорд в області.