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    На Вінниччині смертність перевищує народжуваність

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    Найвищий показник перевищення смертності над народжуваністю зафіксовано у Мурованокуриловецькому районі - На Вінниччині смертність перевищує народжуваність
    Найвищий показник перевищення смертності над народжуваністю зафіксовано у Мурованокуриловецькому районі
    фото: misto.vn.ua

    Народилось 2746 осіб, а померло 3 847

    Протягом січня-листопада на Вінниччині народилося удвічі менше людей, ніж померло.

    10 468 новонароджених дітей проти 22 785 померлих осіб, згідно із офіційними даними ГУ статистики у Вінницькій області.

    У Вінницькій області найвищий показник перевищення смертності над народжуваністю зафіксовано у Мурованокуриловецькому районі. Саме там померло у 3,44 рази більше людей, ніж народилось.

    Нижче подано рейтинг районів Вінниччині за січень-листопад 2020 року, де зазначено у скільки разів показник смертності перевищує показник народжуваності:

    • Мурованокуриловецький район – 3,44. Народилось – 132, померло – 454.
    • Чернівецький – 3,27. Народилось – 111, померло – 363.
    • Чечельницький – 3,22. Народилось – 108, померло – 348.
    • Погребищенський – 3,19. Народилось – 186, померло – 594.
    • Оратівський 3,076. Народилось – 118, померло – 363.
    • Піщанський – 3,063. Народилось – 110, померло – 337.
    • Томашпільський – 3,06. Народилось – 173, померло – 530.
    • Теплицький – 3,032. Народилось – 153, померло – 464.
    • Бершадський – 3,02. Народилось – 324, померло – 979.
    • Хмільницький – 2,9. Народилось – 216, померло – 626.

    Щодо обласного центру, то перевищення смертності над народжуваністю становить 1,4. Протягом вищевказаного періоду народилось 2746 осіб, а померло 3 847.

    Нагадаємо, на Вінниччині матуся тринадцяти дітей нещодавно народила двійню і побила рекорд в області.

    Теги: Вінниця статистика смерть
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