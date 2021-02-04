Через Вінниччину буде проходити міжнародний транспортний коридор до Молдови
Орієнтовна довжина мосту становитиме 362 метри
В «Укравтодорі» визначилися з маршрутом майбутнього міжнародного транспортного коридору до Молдови.
На Вінниччині його прокладуть через Немирів, Брацлав та Тульчин, пише vezha.ua, посилаючись на держагентство автодоріг України.
Зазначається, що новий маршрут між двома країнами «Київ – Кишинів» проходитиме через Київську, Житомирську та Вінницьку області, й стане оптимальним для подорожі до Молдови в обхід невизнаної Придністровської республіки.
Як зазначено на графіці, цей маршрут прокладуть по М-06 «Київ – Чоп», М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський» та Р-08 «Немирів – Ямпіль». Загальна протяжність цього маршруту складе
З приводу будівництва мосту, то його орієнтовна довжина становитиме
Як відомо, Служба автодоріг у Вінницькій області вже оголосила тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва мосту через Дністер. Коштуватиме воно щонайбільше 12 мільйонів гривень.
«Зараз ми на старті процесу створення оновленого маршруту між столицями України та Молдови. Закупівля ТЕО – це перший крок. Паралельно з цим готуємося до оновлення
Нагадаємо, «Укравтодор» фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор.