Через Вінниччину буде проходити міжнародний транспортний коридор до Молдови

Орієнтовна довжина мосту становитиме 362 метри

В «Укравтодорі» визначилися з маршрутом майбутнього міжнародного транспортного коридору до Молдови.

На Вінниччині його прокладуть через Немирів, Брацлав та Тульчин, пише vezha.ua, посилаючись на держагентство автодоріг України.

Зазначається, що новий маршрут між двома країнами «Київ – Кишинів» проходитиме через Київську, Житомирську та Вінницьку області, й стане оптимальним для подорожі до Молдови в обхід невизнаної Придністровської республіки.

Як зазначено на графіці, цей маршрут прокладуть по М-06 «Київ – Чоп», М-21 «Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський» та Р-08 «Немирів – Ямпіль». Загальна протяжність цього маршруту складе 570 км (від Києва до кордону – 410 км ). Для цього відремонтують 137,5 км на окремих ділянках доріг М-21 та Р-08, а також збудують 1,6 км доріг. Крім цього передбачається будівництво мосту через Дністер в районі населених пунктів Ямпіль – Косеуць.

Раніше на Вінниччині розглядали три напрямки маршрутів, по яких може пролягти міжнародний транспортний коридор (усі – через Томашпільську громаду). Один – з моделюванням транспортних потоків із Вінниці (через Сутиски, Тиврів, Шпиків) та два – з Немирова: або через Сокілець та Шпиків (дорога Р-36), або через Брацлав та Тульчин (дорога Р-08)

З приводу будівництва мосту, то його орієнтовна довжина становитиме 362 метри . Водночас підходи до мосту з боку України складуть 1,6 кілометра, а з боку Молдови – 5 кілометрів .

Як відомо, Служба автодоріг у Вінницькій області вже оголосила тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва мосту через Дністер. Коштуватиме воно щонайбільше 12 мільйонів гривень.

«Зараз ми на старті процесу створення оновленого маршруту між столицями України та Молдови. Закупівля ТЕО – це перший крок. Паралельно з цим готуємося до оновлення 137,5 км маршруту – йдеться про найбільш проблемні для проїзду ділянки. Тобто вже до кінця року шлях до кордону планується зробити комфортним для проїзду» – зазначив Олександр Кубраков Голова «Укравтодору».

Нагадаємо, «Укравтодор» фіксуватиме замети на дорогах через додаток-навігатор.