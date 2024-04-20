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Зухвале убивство поліцейського. Триває розшук підозрюваних (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зухвале убивство поліцейського. Триває розшук підозрюваних (оновлено)
У мережі ширяться фото ймовірних вбивць поліціянта
колаж: glavcom.ua

Правоохоронні органи перевіряють причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців

Чоловіки, що вбили правоохоронця та поранили його напарника на Вінниччині, можуть бути військовими. Правоохоронні органи перевіряють цю версію.

Тим часом у мережі ширяться фото ймовірних вбивць.

Фото ймовірних нападників на поліціянтів на Вінниччині
Фото ймовірних нападників на поліціянтів на Вінниччині
фото з соцмереж

Повідомляється, що підозрювані, ймовірно, батько та син – Валерій та Віталій Василаке 1972 та 1998 років народження. Попередньо, обидва вони є військовими. Продовжується розшук. 

Генпрокуратура повідомила, що нині дійсно перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

5 фото
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Генпрокуратура повідомила, що нині дійсно перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців
скриншоти відео, колаж glavcom.ua

Крім того, за неофіційними даними, чоловіки, які розстріляли поліцейських, перевозили щось заборонене. Поліцейські попросили їх відкрити ящики, які були в багажнику. Нападники вдавали, що шукають ніж для того, щоб відкрити ящик, а потім відкрили вогонь.

Оновлено. ЗМІ поширили чутки, ніби розшукувані за вбивство поліцейського самі здалися правоохоронцям у районі села Соболівка Вінницької області. Ця інформація неофіційна і потребує підтвердження.

Як відомо, сьогодні, 20 квітня, близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

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Теги: вбивство поліцейських Вінниччина поліція

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