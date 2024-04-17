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Курсант врятував життя дитині, яку намагалась втопити матір (фото, відео)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Курсант врятував життя дитині, яку намагалась втопити матір (фото, відео)
Майбутній оперативник – курсант ХНУВСу Артем Макаров
фото: Національна поліція

Зловмисницю затримала поліція. Слідчі інкримінують їй замах на вбивство восьмирічного хлопчика

Вдень на набережній у Вінниці курсант почув дитячий крик та, з його слів, побачив, як жінка штовхає хлопчика в річку, а потім, занурившись разом із ним у воду, намагається втопити, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Хлопець не розгубився, миттєво стрибнув у річку та витяг дитину на берег.

«На місце події прибув екіпаж поліції та швидка. Хлопчик з повним переохолодженням був госпіталізований. Його 40-річна мати – затримана у процесуальному порядку.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі відділу поліції № 1 Вінницького райуправління повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство малолітнього)», – йдеться у повідомленні поліції.

Майбутній оперативник – курсант ХНУВСу врятував життя дитині, яку намагалась втопити матір
Майбутній оперативник – курсант ХНУВСу врятував життя дитині, яку намагалась втопити матір
фото: Національна поліція
Майбутній оперативник – курсант ХНУВСу врятував життя дитині, яку намагалась втопити матір
Майбутній оперативник – курсант ХНУВСу врятував життя дитині, яку намагалась втопити матір
фото: Національна поліція

Санкція статті передбачає покарання до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччини поліцейські затримали іноземця, який на міжнародному пункті пропуску пропонував представнику прикордонної служби хабар в сумі 15 тис. грн. Слідчі інкримінують чоловіку надання неправомірної вигоди службовій особі. Досудове розслідування триває, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Теги: поліція жінка курсант Вінниця

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