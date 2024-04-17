У Києві водій BMW в’їхав у зупинку та збив військовослужбовицю

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та патрульні поліцейські

У Києві автомобіль BMW в’їхав у зупинку громадського транспорту на Берестейському проспекті, внаслідок чого постраждала військовослужбовиця. Про це поліція Києва повідомила у соціальних мережах.

Інформація про автопригоду надійшла близько 14:00. Попередньо встановлено, що водій BMW, 1999 року народження, не впорався з керуванням.

фото: Нацполіція

Постраждалій військовослужбовиці, 1982 року народження, лікарі надають необхідну допомогу. На місці продовжують працювати правоохоронці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе. Зіштовхнулися шість автомобілів, пʼятеро осіб травмовані.

Інформація про аварію надійшла до столичної поліції у неділю вранці. Попередньо встановлено, що на 17-му кілометрі Брест-Литовського шосе сталося зіткнення шести автомобілів. За попередніми даними, травмувались пʼятеро людей, які були всередині автівок.

Нещодавно, на автодорозі біля села Гірка Полонка Луцького району бус марки Mercedes Sprinter врізався у блокпост, а ц Харкові правоохоронці затримали нетверезого водія BMW, який погрожував гранатою.