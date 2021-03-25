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    Перший президент України Кравчук зробив щеплення від коронавірусу (відео)

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    Кравчук зробив щеплення в одній із клінік Києва - Перший президент України Кравчук зробив щеплення від коронавірусу (відео)
    Кравчук зробив щеплення в одній із клінік Києва
    фото: pravda.com.ua

    87-річний політик отримав першу дозу вакцини Covishield (AstraZeneca)

    Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук щепився від Covid-19 індійською вакциною Covishield.

    Відповідне відео оприлюднили на Telegram-каналі «Україна 24».

    87-річний політик уранці 25 березня прийшов в одну з клінік, де отримав першу дозу щеплення препаратом Covishield у прямому ефірі.

    Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Українців наразі вакцинують препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca). На першому етапі вакцинуються медики та бійці ЗСУ у зоні ООС. 19 березня Степанов оголосив про старт другого етапу вакцинації – сімейних лікарів та літніх людей старше 80 років.

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    Теги: Київ Леонід Кравчук вакцинація коронавірус
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