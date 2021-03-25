Перший президент України Кравчук зробив щеплення від коронавірусу (відео)

87-річний політик отримав першу дозу вакцини Covishield (AstraZeneca)

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук щепився від Covid-19 індійською вакциною Covishield.

Відповідне відео оприлюднили на Telegram-каналі «Україна 24».

87-річний політик уранці 25 березня прийшов в одну з клінік, де отримав першу дозу щеплення препаратом Covishield у прямому ефірі.

Нагадаємо, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого. Українців наразі вакцинують препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca). На першому етапі вакцинуються медики та бійці ЗСУ у зоні ООС. 19 березня Степанов оголосив про старт другого етапу вакцинації – сімейних лікарів та літніх людей старше 80 років.