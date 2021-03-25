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    Covid-19 на Вінниччині: в регіоні реєструється рекордна кількість смертей

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    В області третій день поспіль реєструють по 20 смертей за добу - Covid-19 на Вінниччині: в регіоні реєструється рекордна кількість смертей
    В області третій день поспіль реєструють по 20 смертей за добу
    фото: з відкритих джерел

    Загалом з початку епідемії на Вінниччині від коронавірусу померла 941 людина

    На Вінниччині третій день поспіль реєструють рекордну кількість померлих від коронавірусу. Загалом з початку епідемії на Вінниччині від Covid-19 померла 941 людина.

    На Вінниччині третій день поспіль реєструють по 20 смертей за добу, такі дані оприлюднили на сайті РНБО.

    Загалом з початку епідемії на Вінниччині від коронавірусу померла 941 людина.

    Станом на ранок 25 березня у Вінницькій області зареєстрували 772 нових випадки інфікування коронавірусом. В Україні – 16 669, що є рекордною кількістю випадків, виявлених за добу. Загалом на Вінниччині з початку фіксування хвороби виявили 53 866 випадків Covid-19 (772 – за останню добу). З них 33 458 людей одужало і 941 – померли. Наразі на Вінниччині хворіє 19 467 людей.

    Загальна кількість інфікованих в Україні, з початку фіксування хвороби – 1 596 575 людей (16 669 – за останню добу, що є новим рекордом). Летальних випадків – 31 135 (362 – за останню добу). Наразі в Україні хворіє 282 420 людей.

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    Теги: РНБО Вінниччина коронавірус
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