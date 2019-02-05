Троє священиків з Придністров’я мали парафії на Вінниччині



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Фото: vin.gov.ua

Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій зазначив, що на Вінниччині 30% православних приходів мають відверто проросійські погляди і, не виключено, що й підтримку з Росії

Троє священиків, які проживають у Придністров'ї (Молдовська Республіка) мали парафії у Вінницькій області. А саме: у Піщанському і Ямпільському районах. Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій в інтерв’ю газеті «Реалії».

«Багато храмів і діяльність окремих священиків спонсорувалися невідомими шляхами. Також ми звернули увагу на те, що деякі проросійські священики займалися серйозним бізнесом, і в багатьох випадках – нелегальним. Зокрема, вони розраховували на підтримку в певних державних установах», - сказав Коровій.

Він підкреслив, що ситуація з отриманням Томосу відкрила те, що раніше не впадало в очі, не помічалося.

«Ми дуже часто говорили про «п'яту колону», про те, «хто на кого працює», але, умовно кажучи, процес формування ПЦУ «спустив воду» і всі побачили «осад». Він дещо нас шокував. Ми побачили окремих людей і, не побоюся цього сказати, окремі служби, які почали проявляти себе після створення ПЦУ», - зазначив голова Вінницької облдержадміністрації.

Чиновник зауважив, що на сьогодні на Вінниччині 30% православних приходів мають відверто проросійські погляди і, не виключено, що й підтримку з Росії.

Нагадаємо, у неділю, 3 лютого, у Софії Київській офіційно звели на престол предстоятеля Православної церкви України Митрополита Київського та всієї України Епіфанія.

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