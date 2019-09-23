У Бершадському районі сталася смертельна ДТП



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Поліція встановлює обставини трагедії

22 вересня в селі Флорино автомобіль BMW зіткнувся з парканом. Внаслідок автопригоди пасажир іномарки загинув на місці пригоди. Поліцією розпочато розслідування.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Аварія сталась близько 01.40 години.

За кермом транспортного засобу перебував 42-річний житель Чечельницького району. Попередньо встановлено, що чоловік не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з парканом.

Внаслідок аварії 35-річний пасажир загинув на місці пригоди. Водій іномарки з травмами різного ступеню госпіталізований до районної лікарні.

Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

Слідством відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачене покарання - до 8 років позбавлення волі.