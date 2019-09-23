Учасники злочинної групи, які кілька років тримали у рабстві близько сотні людей, постануть перед судом



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Фото: kyiv.gp.gov.ua

Замовниками «живого товару» виявилася сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України – власники сільськогосподарського підприємства, розташованого на Одещині

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУНП в місті Києві завершено досудове розслідування щодо 12 учасників злочинної групи, які кілька років утримували у неволі на Одещині біля сотні людей, примушуючи їх до тяжкої праці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як встановлено у ході досудового розслідування, замовниками «живого товару» виявилася сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України – власники сільськогосподарського підприємства, розташованого в Одеської області.

Упродовж 2015-2018 років на центральних залізничних вокзалах Києва, Одеси, Миколаєва та інших міст найняті ними вербувальники підшуковували осіб, які перебували в уразливому стані та не мали постійного місця проживання.

Зловмисники пропонували їм роботу неподалік Києва із зарплатою від 200 до 500 грн в день, безкоштовне житло та харчування.

Однак, замість цього завербованих людей доставляли на Одещину, де по приїзду до місця призначення у завербованих робітників відбирали паспорти та мобільні телефони. Потім їх вселяли у барак, де у кожній кімнаті в нелюдських умовах проживали до 15-20 людей, як чоловіки так і жінки.

При цьому потерпілі постійно піддавалися фізичному та психологічному насильству з боку охоронців вказаних бараків. Робітників, які відмовлялися працювати або намагались втекти, жорстко били в присутності інших робітників задля недопущення таких інцидентів в подальшому.

За результатами кількамісячної оперативної розробки, проведеної столичною прокуратурою спільно з Нацполіцією, членів злочинної групи вдалося встановити та затримати.

Під час досудового розслідування встановлено 82 потерпілі особи.

Наразі у кримінальному провадженні потерпілими заявлено цивільні позови на загальну суму понад 2,3 млн грн.

На майно зловмисників накладено арешт, серед якого 12 автомобілів та 1 млн грн, вилучених при проведенні обшуку за для можливості застосування конфіскації, як міри покарання та відшкодування завданої потерпілим шкоди у разі винесення обвинувального вироку.

На даний час завершено ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження та обвинувальний акт спрямовано до Солом’янського районного суду.

Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.