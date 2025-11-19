Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці

У Вінниці лікарі провели вдалу операцію

У Вінниці провели видалення гігантської кістоми яєчника вагою 18 кілограм. Новоутворення загрожувало життю пацієнтки. Про це повідомляють у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова.

«Утворення досягло критичних розмірів, спричиняючи компресію органів черевної порожнини, порушення дихання, венозного повернення й підвищений ризик гострих ускладнень. Такі пухлини належать до категорії надскладних гінекологічних патологій, де ціна помилки надто висока. Команда гінекологів разом з анестезіологами провела операцію лапаротомічним доступом із застосуванням контрольованої декомпресії, повним видаленням кістоми та ревізією органів малого таза», – йдеться у повідомленні.

Лікарям вдалося цілком видалити пухлину.

Пацієнтка стабільна та перебуває під динамічним наглядом фахівців.