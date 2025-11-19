Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці

У Вінниці лікарі провели вдалу операцію

У Вінниці провели видалення гігантської кістоми яєчника вагою 18 кілограм. Новоутворення загрожувало життю пацієнтки. Про це повідомляють у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова.

«Утворення досягло критичних розмірів, спричиняючи компресію органів черевної порожнини, порушення дихання, венозного повернення й підвищений ризик гострих ускладнень. Такі пухлини належать до категорії надскладних гінекологічних патологій, де ціна помилки надто висока. Команда гінекологів разом з анестезіологами провела операцію лапаротомічним доступом із застосуванням контрольованої декомпресії, повним видаленням кістоми та ревізією органів малого таза», – йдеться у повідомленні.

Лікарям вдалося цілком видалити пухлину. 

Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці фото 1

Пацієнтка стабільна та перебуває під динамічним наглядом фахівців.

Читайте також:

Теги: медицина Вінниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Матір Назарія Гринцевича наполягає на тому, що за заповітом її сина, на стіні школи №32 має бути присвячений йому мурал
У Вінниці розгорівся скандал через прохання встановити мурал полеглому «азовцю» Гринцевичу
20 жовтня, 10:22
У столиці правоохоронці викрили велику мережі збуту та виробництва нелегальних електронних сигарет
Ринок електронних сигарет. Хто пускає дим в очі? Тіньова економіка
7 листопада, 08:38
У березні 2025 року правоохоронці провели спецоперацію для ліквідації підпільної лабораторії
Пуститися берега по-українськи. Переможець шкільних олімпіад з хімії створив нарколабораторію
28 жовтня, 16:45
Правоохоронці встановлять усі обставини загибелі жінки
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
29 жовтня, 11:20
Українка розповіла про свій досвід лікування у США
Реалії американської медицини: українка два місяці чекала на операцію з видалення ячменю
3 листопада, 09:38
ДТП трапилася на перетині Келецької та Шевченка
У Вінниці авто збило кур’єра на велосипеді
10 листопада, 06:30
Спортсмен родом із Вінниці здобув звання секіваке – третій найвищий ранг в сумо
Українець здобув третій найвищий ранг в японському сумо
8 листопада, 20:58
Правоохоронці встановлюють причини та обставини автопригоди
Біля Вінниці розбилися два авто: є постраждалі (фото)
11 листопада, 06:45
Від отриманих травм чоловік загинув на місці події
У Вінниці потяг збив чоловіка: поліція звернулася до громадян
17 листопада, 21:41

Новини

Вінниччина: школяр вистрілив однокласнику в око з пневматичного пістолета
Вінниччина: школяр вистрілив однокласнику в око з пневматичного пістолета
Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці
Кістому яєчника вагою 18 кілограм видалили жінці у Вінниці
На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки
На Вінниччині 14 людей отруїлися грибами: як уникнути небезпеки
У Вінниці авто збило кур’єра на велосипеді
У Вінниці авто збило кур’єра на велосипеді
«Купив» дівчину з інвалідністю заради відстрочки: на Вінниччині депутат отримав підозру
«Купив» дівчину з інвалідністю заради відстрочки: на Вінниччині депутат отримав підозру
На Вінниччині працівник СТО викрав нове авто і розтрощив його в ДТП
На Вінниччині працівник СТО викрав нове авто і розтрощив його в ДТП

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua