У Вінниці чоловік отримав п’ять років в’язниці за жорстоке поводження з кішкою



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Чоловік жорстоко поводився із твариною на очах у малолітніх дітей

Вінницький міський суд засудив до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки чоловіка, який викинув свою кішку з п'ятого поверху. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

Під час досудового розслідування з'ясовано, що 50-річний чоловік, у травні 2019 року, викинув власну кішку з вікна п’ятого поверху. У подальшому, вийшовши на вулицю та побачивши, що тварина подає ознаки життя, не звертаючи увагу на присутніх сторонніх осіб, частина з яких була малолітніми, взяв кішку на руки та з усієї сили вдарив нею об асфальт, внаслідок чого завдав тварині несумісні із життям тілесні ушкодження.

Прокуратурою дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України, тобто жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, що вчинене умисно та призвело до загибелі тварини, вчинене з хуліганських мотивів, у присутності малолітнього, з особливою жорстокістю, активним способом.

Зловмисника визнали винним у вчиненні інкримінованого йому діянні.

Раніше на Луганщині засудили чоловіка за вбивство собаки. За даними правоохоронних органів, собака отримала травми, що виявилися несумісні з життям. Аби виключити передсмертні страждання тварини, її піддали евтаназії.