  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Вінниці чоловік отримав п’ять років в’язниці за жорстоке поводження з кішкою

    • Розсилка
    У Вінниці чоловік отримав п’ять років в’язниці за жорстоке поводження з кішкою

    Чоловік жорстоко поводився із твариною на очах у малолітніх дітей

    Вінницький міський суд засудив до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки чоловіка, який викинув свою кішку з п'ятого поверху. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Вінницької області.

    Під час досудового розслідування з'ясовано, що 50-річний чоловік, у травні 2019 року, викинув власну кішку з вікна п’ятого поверху. У подальшому, вийшовши на вулицю та побачивши, що тварина подає ознаки життя, не звертаючи увагу на присутніх сторонніх осіб, частина з яких була малолітніми, взяв кішку на руки та з усієї сили вдарив нею об асфальт, внаслідок чого завдав тварині несумісні із життям тілесні ушкодження.

    Прокуратурою дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України, тобто жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, що вчинене умисно та призвело до загибелі тварини, вчинене з хуліганських мотивів, у присутності малолітнього, з особливою жорстокістю, активним способом.

    Зловмисника визнали винним у вчиненні інкримінованого йому діянні.

    Раніше на Луганщині засудили чоловіка за вбивство собакиЗа даними правоохоронних органів, собака отримала травми, що виявилися несумісні з життям. Аби виключити передсмертні страждання тварини, її піддали евтаназії.

    Читайте також
    суд Вінниця вбивство тварини розслідування чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ