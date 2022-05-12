У Вінниці водій на автівці збив жінку, яка переходила дорогу на зебрі (відео)

У постраждалої перелом ніг

У вівторок, 10 травня, у Вінниці на вулиці Данила Нечая сталася аварія. Про це повідомляє Вінницьке районне управління поліції.



За допомогою камер відеонагляду було зафіксовано страшну аварію на вулиці Данила Нечая.

«Водій автомобіля ВАЗ здійснив наїзд на пішохода. Жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від удару громадянку відкинуло і вона зазнала тілесних ушкоджень», — повідомили в поліції.

Протягом кількох хвилин до місця події прибули правоохоронці та медики.

Каретою швидкої постраждалу транспортували до медичного закладу із попереднім діагнозом — перелом ніг.

Поліцейські встановлять усі обставини цієї аварії в рамках проведення першочергових слідчих дій.

«Аварія сталась близько 11 години на вулиці Д. Нечая. 84-річний вінничанин, керуючи автомобілем «ВАЗ 2101», на нерегульованому пішохідному переході допустив наїзд на жінку. Потерпіла з переломами ребер, гомілки та травмою голови госпіталізована в вінницьку лікарню», — кажуть у відділі комунікації Вінницького районного управління поліції.

В Україні повертають фіксацію перевищення швидкості на дорогах. Відновить роботу система штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху.

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