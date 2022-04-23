Аварія АН-26 та марка за 5 мільйонів: головне за 22 квітня

«Главком» зібрав основні новини четверга

Росіяни в районі Мангуша у братських могилах ховають тисячі тіл українців. На Запоріжжі розбився український АН-26. Японія вперше за 19 років назвала Курили окупованими Росією.

Біля Мангуша окупанти могли поховати від 3 до 9 тисяч маріупольців

На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші у 20 разів більший, ніж у Бучі, де було виявлено 70 людей. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня.

Із підконтрольної території Донеччини виїхали майже три чверті населення

До 24 лютого 2022 року на підконтрольній території Донецької області постійно проживали 1 мільйон 670 тисяч людей. Зараз залишилося близько 430 тисяч.

Голову громади з Херсонщини звільнили з російського полону

З російського полону визволили голову Нововоронцовської ТГ Володимира Марчука. Окупанти затримали його 21 квітня, коли він супроводжував гуманітарну колону під час евакуації з регіону.

На Запоріжжі розбився транспортний літак АН-26

Український літак АН-26 під час польоту зачепив електроопору і впав в районі Михайлівки Запорізького району. Наразі відомо про одного загиблого і двох поранених.

Набір марок «русскій воєнний корабль іді…» продали за 5 млн грн

На благодійний аукціон з продажу поштових марок з «русскім кораблем» прийшли 56 учасників з понад чотирьох країн. Під час торгів ціна лоту зросла у 200 разів – до п‘яти мільйонів гривень, які переможець буде зобов’язаний перерахувати на спецрахунок НБУ.

Велика Британія вводить ембарго на російські товари

Нові санкції Великої Британії включають заборону на імпорт срібла, лісоматеріалів і високоякісних продуктів із Росії, зокрема ікри. Загальна сума імпортних мит і заборон на російські товари сягне понад 1 мільярд фунтів.

Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією

Міністерство закордонних справ Японії у своїй щорічній доповіді з дипломатії «Синя книга» визначило південну частину Курильських островів як «незаконно окуповану». Таке формулювання з’явилося вперше з 2003 року.

Збірна України на Іграх нескорених завершила виступ з 16 медалями

22 квітня останній змагальний день України на Іграх нескорених у Гаазі. Українська збірна завершила змагання з 16 медалями, з яких 5 золотих, 5 срібних та 6 бронзових.

Нагадаємо, наступні чотири тижні визначать остаточний результат війни, яку розв'язала Росія проти України, із довгостроковими наслідками, які впливатимуть на карту Європи на десятиліття вперед. Водночас офіційні особи США, прогнозують, що бойові дії будуть тривалими й виснажливими, і вказують на крайню важливість терміново доправити Києву якнайбільше нових озброєнь. Таку думку висловили високопосадовці США, пише New York Times.

Тим часом РФ відправляє воювати в Україну навіть психічно хворих юнаків.

Українська розвідка каже, що Путін кине на «Азовсталь» росгвардію та ФСБ.

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