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    У Вінниці за передвиборчу агітацію оштрафували чоловіка на 65 гривень

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    У Вінниці за передвиборчу агітацію оштрафували чоловіка на 65 гривень

    Агітаційна література була без зазначення відомостей про тираж та дру

    Вінницький міський суд притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка за розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації та обрав покарання у виді штрафу в розмірі 65-ти гривень.

    «Судом встановлено, що чоловік роздавав газети, у яких знаходились буклети з інформацією про одного із кандидатів у Президенти України без зазначення відомостей про тираж та друк, що є порушенням ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, а саме: розповсюдження під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження», - інформує прес-служба суду.

    На підставі наданих доказів, з урахуванням пояснень особи, що притягується до відповідальності, судом накладено на чоловіка стягнення у виді штрафу в розмірі 65-ти гривень.

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    Джерело: vinnitsa.info

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