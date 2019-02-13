У Вінниці за передвиборчу агітацію оштрафували чоловіка на 65 гривень
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Агітаційна література була без зазначення відомостей про тираж та дру
Вінницький міський суд притягнув до адміністративної відповідальності чоловіка за розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації та обрав покарання у виді штрафу в розмірі 65-ти гривень.
«Судом встановлено, що чоловік роздавав газети, у яких знаходились буклети з інформацією про одного із кандидатів у Президенти України без зазначення відомостей про тираж та друк, що є порушенням ч. 2 ст. 212-13 КУпАП, а саме: розповсюдження під час виборчого процесу друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, або у яких така інформація означена неправильно чи неповно, а так само організація такого розповсюдження», - інформує прес-служба суду.
На підставі наданих доказів, з урахуванням пояснень особи, що притягується до відповідальності, судом накладено на чоловіка стягнення у виді штрафу в розмірі 65-ти гривень.
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Джерело: vinnitsa.info