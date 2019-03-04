У вінницьких багатоповерхівках продовжують ремонтувати покрівлі



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Роботи проводяться за кошти місцевого бюджету

Нещодавно у багатоквартирних будинках по вул. Оводова, 67, вул. Бевза, 26 та по вул. А. Янгеля, 27 завершено капітальний ремонт покрівлі. Роботу проведено за кошти міського бюджету, оскільки жителі цих будинків створили ОСББ.

В минулому році були внесені зміни до програми співфінансування – ОСББ, які створюються з першого січня 2019 року і забудови до 1970 року, мають можливість отримати два види капітального ремонту безкоштовно, але не упродовж одного року.

Власники квартир самі обирають, що їм необхідно відремонтувати у їхньому будинку – дах, вікна в під’їздах чи замінити інженерні мережі. Також можна скористатися міською програмою співфіннасування, де 70% робіт фінансується з міського бюджету. Найчастіше – це капітальний ремонт покрівлі, інженерні мережі та заміна вікон в під’їздах.