Вінницька чиновниця, яка не пройшла до Ради, виграла суд в України

У 2012 році на виборах до Верховної ради Солейко посіла друге місце у вінницькому мажоритарному окрузі

Рішення виніс Європейський суд з прав людини

Заступниця голови Вінницької облради у 2013-2014 роках Наталія Солейко стягує з України компенсацію у розмірі 3 тис. євро за моральну шкоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), яке опубліковано в «Урядовому кур’єрі» 25 жовтня.

Справа «Солейко проти України», яку розглянув ЄСПЛ, стосувалася результатів виборів до Верховної Ради. Зокрема, заявниця Наталія Солейко програла на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року в одномандатному виборчому окрузі №11 (Вінниця), посівши друге місце. Тоді перемогу в окрузі отримав самовисуванець Олександр Домбровський.

Агітація Наталії Солейко під час виборів до парламенту у 2012 році фото з відкритих джерел

За матеріалами справи після програшу кандидатка у нардепи почала судитися з окружною виборчою комісією, заявивши про підробку бюлетенів .Однак адміністративні суди ухвалили рішення не на користь заявниці, встановивши, що перерахунок голосів був проведений відповідно до законодавства.

Позов Солейко проти Центральної виборчої комісії у зв’язку із затвердженням, як стверджувалося, недостовірних результатів голосування, також був безуспішним.

Водночас Звіт місії зі спостереження за виборами Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі містив зауваження щодо процесу підрахунку результатів у згаданій окружній виборчій комісії, які узгоджувалися з твердженнями заявниці.

Розглянувши скаргу Наталія Солейко, Європейський суд з прав людини наголосив, виявлені порушення, про які стверджувала заявниця, були достатньо суттєвими, щоб перешкодити вільному волевиявленню громадян під час виборів до органу законодавчої влади. Звіт міжнародних спостерігачів підтвердив достовірність таких тверджень.

Водночас ЄСПЛ зауважив, що національні суди формально відхилили позов заявниці без будь-якої спроби з’ясувати, що насправді сталося насправді, а також відкинули можливість переглянути результати виборів в одномандатному окрузі у Вінниці.

Отже, Європейський суд дійшов висновку про порушення статті 3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право бути обраним кандидатом на вільних виборах).

Окрім відшкодування моральної компенсації, Україна заплатить Солейко іще 1 тис. євро у вигляді витрат на правову допомогу.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини визнав неприйнятною скаргу підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука, який звинувачував владу України в «політичній мотивації» його кримінального переслідування.