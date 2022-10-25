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Утримували у підвалі та вимагали гроші: у Вінниці затримано злочинців

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Утримували у підвалі та вимагали гроші: у Вінниці затримано злочинців
Поліцейські затримали зловмисників під час передачі грошей
фото: Головне управління Національної поліції у Вінницькій області

Такий злочин карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна

У Вінниці поліцейські затримали членів міжрегіонального злочинного угруповання, які незаконно утримували у підвалі одного з будинків мешканця Житомирської області та вимагали у нього і його родичів 230 тисяч гривень. 

Слідством встановлено, що члени угруповання під приводом повернення боргу, три доби незаконно утримували чоловіка у підвалі будинку, годували його один раз в день, залякували, били та погрожували розправою йому та його сім’ї. У подальшому під тиском зловмисників потерпілий змушений був зателефонувати до своєї родички, мешканки Вінницької області та просити її знайти гроші для вимагачів. Жінка вирішила звернутись по допомогу до поліції.

Правопорушники – мешканці Житомирської області, віком 26 та 45 років. Поліцейські затримали зловмисників під час передачі останнім у автомобілі усієї суми коштів родичкою потерпілого. 

Поліцейські провели огляд транспортного засобу, який належить одному із затриманих вимагачів. У результаті процесуальної дії вилучено грошові кошти, пістолет, ніж, документи, банківські картки, мобільні телефони.

Наразі двоє фігурантів кримінального правопорушення затримані в процесуальному порядку та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Такий злочин карається позбавленням волі до 12 років з конфіскацією майна.

Причетність інших осіб до вчиненого правопорушення поліцією встановлюється. 

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Нагадаємо, на Київщині вчетверте потрапив до рук поліції автокрадій на прізвисько Лялька. У 2020, а потім у 2021 році кримінальна поліція Київщини викрила злодія після скоєння серії крадіжок авто.

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Теги: банда гроші документи поліція злочин пістолет

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