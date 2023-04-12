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Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
Автомобілі для 120 бригади територіальної оборони ЗСУ

Відремонтувало стару техніку місцеве вінницьке підприємство

На Вінниччині для 120 бригади територіальної оборони Збройних сил України передали шість повнопривідних вантажних автомобілів «ГАЗ-66». Спочатку транспорт планували списати на металобрухт, однак згодом знайшли можливості для їх відновлення. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Головне для мене – оцінка нашої роботи Командуванням сил територіальної оборони України. А вони вважають, що ми своє завдання виконали добре. Якщо кожна область допомагатиме своїм бригадам тероборони в забезпечення матеріально-технічними засобами, хоч і не новими, але якісно відновленими, то наші ЗСУ зможуть краще виконувати завдання і наближати нашу перемогу», – зазначив очільник ОВА.

Взялося за ремонт старої техніки місцеве вінницьке підприємство. Майстрам довелося приймати нестандартні рішення, використовуючи конструкторські здібності керівництва та працівників.

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«Виконав приємну місію - вручив керівнику підприємства відзнаку Президента України «За оборону України». Запевняю, що Вінниччина й надалі активно братиме участь в ініційованому Командуванням Сил територіальної оборони проєкті «Тачки на Трокачку» – все для фронту все для перемоги!», – додав Сергій Борзов.

Теги: Вінниччина війна озброєння

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