Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
Відремонтувало стару техніку місцеве вінницьке підприємство
На Вінниччині для 120 бригади територіальної оборони Збройних сил України передали шість повнопривідних вантажних автомобілів «ГАЗ-66». Спочатку транспорт планували списати на металобрухт, однак згодом знайшли можливості для їх відновлення. Про це повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
«Головне для мене – оцінка нашої роботи Командуванням сил територіальної оборони України. А вони вважають, що ми своє завдання виконали добре. Якщо кожна область допомагатиме своїм бригадам тероборони в забезпечення матеріально-технічними засобами, хоч і не новими, але якісно відновленими, то наші ЗСУ зможуть краще виконувати завдання і наближати нашу перемогу», – зазначив очільник ОВА.
Взялося за ремонт старої техніки місцеве вінницьке підприємство. Майстрам довелося приймати нестандартні рішення, використовуючи конструкторські здібності керівництва та працівників.
«Виконав приємну місію - вручив керівнику підприємства відзнаку Президента України «За оборону України». Запевняю, що Вінниччина й надалі активно братиме участь в ініційованому Командуванням Сил територіальної оборони проєкті «Тачки на Трокачку» – все для фронту все для перемоги!», – додав Сергій Борзов.
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