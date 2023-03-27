Уряд Китаю змінює політику? Засновник Alibaba повернувся до КНР

Ма залишив материковий Китай наприкінці 2021 року

Один із найбагатших китайців і засновник Alibaba Group Джек Ма, після більш ніж року життя за кордоном повернувся до КНР. Його повернення може свідчити про зміну настроїв китайського бізнесу та може підвищити довіру великих підприємців до влади. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що Ма залишив материковий Китай наприкінці 2021 року. Після цього його помічали на фотографіях у Японії, Австралії та Таїланду. Бізнесмен відійшов від публічної уваги ще наприкінці 2020 року – після публічної критики китайської регуляторної системи, яка розпочала репресії бізнесу.

Однак у 2022 році влада змінила курс. «Китайська влада заявила, що послаблює репресії і підтримуватиме приватний сектор. Але китайські підприємці та інвестори заявили, що розглядають рішення Ма залишитися за кордоном як фактор, що підриває довіру», – пише видання.

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Тому новий прем'єр-міністр Китаю Лі Цян із кінця минулого року просив Ма повернутися на материк, повідомили агентству п'ять джерел, знайомих із цим питанням. Лі Цян розраховував, що це підвищить упевненість серед місцевих підприємців.

Серед іншого, китайський прем'єр зв'язувався з близькими людьми та діловими партнерами Джека Ма та просив їх переконати бізнесмена повернутися на батьківщину. «Агентство Reuters не змогло встановити, чи Ма повернувся завдяки зусиллям Лі», – йдеться в матеріалі.

«Відомості про те, що Ма перебуває в Китаї, почали з'являтися в китайських соціальних мережах рано-вранці 27 березня. Його повернення було підтверджено школою, яку він відвідав, і газетою South China Morning Post, що належить Alibaba», – уточнило агентство.

Деякі джерела повідомляють, що засновник Alibaba повернувся до КНР наприкінці минулого тижня. Ніхто не уточнює, чи збирається Ма згодом знову залишити країну, проте на тлі цих новин акції Alibaba підскочили на 4%.

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Зазначається, що повернення Джека Ма до публічної діяльності в Китаї грає на руку китайському уряду. «Воно підтримує пом'якшення політики щодо приватного сектору», – йдеться у матеріалі.

Джек Ма заснував Alibaba у 1999 році. У результаті вона стала найбільшою у світі з електронної комерції та цифрових платежів. У жовтні 2020 року підприємець розкритикував фінансові регулятори Китаю. Згодом влада заблокувала продаж акцій його компанії.

Нагадаємо, після заяв Росії про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, міністерство закордонних справ Китаю заявило, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин.