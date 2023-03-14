Скільки ракетоносіїв РФ у Чорному морі: Братчук назвав кількість

Можливий залп – чотири «Калібри»

Станом на ранок 14 березня у Чорному морі Росія тримає один підводний ракетоносій, імовірно, з чотирма «Калібрами». Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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«У Чорному морі – один ворожий ракетоносій. Підводний човен, можливий залп - чотири «Калібри», – зазначив він.

Нагадаємо, триває 384-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили понад 100 ворожих атак на зазначених напрямках.