Заради гігантського флагштока на Тернопільщині будівельники почали руйнувати історичну пам’ятку (фото)

Історик розповів, що під час риття котловану було зруйновано частину фундаменту будівлі XVI століття

У місті Кременець, що у Тернопільській області, до Дня Незалежності планують відкрити 30-метровий флагшток. Заради цього на Замковій горі знищили частину історичної пам’ятки.

Як повідомляють місцеві видання T1 та Terminovo, поблизу Кременецької фортеці на горі Бона до ювілею незалежності зводять понад 30-метровий флагшток. Щоб закріпити конструкцію, робітники вирили котлован і залили його бетоном.

Історик, громадський діяч Віталій Савчук розповів, що під час риття котловану зруйнували частину фундаменту будівлі XVI століття.

«Замкова гора у Кременці – історична та археологічна пам’ятка, яка ще чекає свого дослідника. Але державців це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім'я встановленням височенного флагштока. У чому проблема? У тому, що руйнуються усі культурні шари, фундаменти будівель XV-XVI ст., безвідповідальне ставлення до фундаментів на поверхні», – зазначив Савчук.

«Екскаватором зачистили значну площу до пів метра висотою площі замку, вирили фундамент, зруйнувавши частину фундаменту будинку старости та банально залили бетоном. Труби просто скинули на давній фундамент. Це і є ставлення до нашої історичної пам’яті», – додав він.

За даними видання, що роботи з встановлення гігантського флагштока у місті ніде не анонсували.

Ідея із встановленням найбільших флагштоків у кожній області до Дня Незалежності була озвучена в Офісі президента. За даними експертів StateWatch влада хоче витратити щонайменше 170 млн грн на гігантські тримачі для прапорів з нагоди свята.

Журналісти намагалися з’ясувати, хто дав дозвіл на роботи, яка вартість флагштока і чому, встановлюючи його, руйнують історичну пам’ятку, у директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Вадима Микулича, на балансі якого перебуває Кременецька фортеця. Але він повідомив, що за коментарями слід звертатися в обласну раду.

Журналісти також просили надати коментар голову Тернопільської облради Михайла Головка, але він відмовився.

До слова, 23 серпня відбулось урочисте підняття найбільшого державного прапора України, встановленого на території Меморіального комплексу «Національний музей історії України в Другій світовій війні» у столиці. Церемонія відбулася з нагоди Дня Державного Прапора України.

23 серпня відбулась урочиста церемонія підняття Державного Прапора України перед будівлею парламенту.

Раніше стало відомо, скільки грошей витратять на святкування Дня Незалежності.

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