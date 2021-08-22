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    В Анталії відбудеться велопробіг до Дня Незалежності

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    До Дня Незалежності українці Анталії влаштують святковий велопробіг - В Анталії відбудеться велопробіг до Дня Незалежності
    До Дня Незалежності українці Анталії влаштують святковий велопробіг
    Фото з відкритих джерел

    Середземноморське об’єднання українців запрошує долучитися до велопробігу, присвяченому 30-й річниці Незалежності

    Середземноморське об’єднання українців у Facebook запрсило усіх охочих долучитися до святкого велопобігу в Анталії.

    «Вирішили додати мобільності та активності до цього заходу. Оголошуємо велопробіг 22 серпня», – розповіла голова Середземноморське об’єднання українців Наталя Караджа.

    Всі охочі можуть долучитися до велопробігу у двох точках збору: біля мерії району Муратпаша та парку імені Ататюрка, що поруч Анталійським археологічним музеєм.

    Старт велопробігу о 18.00. З цих точок обидві групи будуть рухатися до будівлі консульства України в Анталії, де відбудуться урочистості з нагоди 30-річниці Незалежності України.

    Всі охочі також можуть долучатися до велопробігу по його маршруту від точок збору вздовж моря.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 20 серпня, на Співочому полі в Києві відкрилась виставка квітів «У Всесвіті Марії Примаченко», присвячена 30-річчю Незалежності України.

    Героями виставки стали фантастичні персонажі картин «Ведмеді на пасіці», «Поліський нирьок», «Молодий левик», «Дракон», «Болотяний звір», «Синій бик», «Бичок-третячок», «Голубка розпустила крила, хоче на землі мира», «Якби Ной умів малювати» та інших робіт художниці. Всі фігури об’ємні, деякі сягають у висоту понад 4 метри. У композиціях здебільшого поєднані кілька творів майстрині.

    Теги: Туреччина День Незалежності виставка
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    В Анталії відбудеться велопробіг до Дня Незалежності