  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Рекордно довгий прапор України з'єднав дві області (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рекордний прапор став символом єдності України - Рекордно довгий прапор України з'єднав дві області (фото)
    Рекордний прапор став символом єдності України
    Фото Суспільного

    Хмельницьку та Тернопільську області поєднали прапором завдовжки три кілометри

    У неділю, 22 серпня, напередодні Дня Державного Прапора України між Тернопільською і Хмельницькою областями розгорнули державний прапор завдовжки в три кілометри. Про це пише Укрінформ.

    Рекордний прапор вирішили розгорнути між двома областями в якості символу єдності України.

    Половину цього гігантського полотнища розгорнули на території громади Скали Подільської (Тернопільська область), іншу половину — на території Гуківської громади (Хмельницька область).

    Розгортання розпочалося на мосту через річку Збруч, на якому перед початком акції зустрілися делегації двох областей та обмінялися короваями з нового урожаю.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Фото Суспільного
    Фото Суспільного
    Фото Суспільного
    Фото Суспільного
    Фото Суспільного

    Рекорд зафіксовано представником Книги рекордів України.

    Представники Національного реєстру рекордів, які були присутні на заході, зафіксували рекорд країни. Довжина найдовшого в Україні прапора становить три кілометри, а ширина – один метр.

    «Наша громада і сусідня, Скала-Подільська, що на Тернопільщині, розташовані на кордоні двох областей, де протікає річка Збруч. Через міст, починаючи з кордонів двох громад, ми сьогодні розгорнули величезний державний прапор, довжиною в 3000 метрів як символ єдності України», – розповів в коментарі журналістам глава Гуківської громади Петро Ільницький.

    Місцева влада для заходу перекрила рух транспорту, а заявку на встановлення рекорду подавали обидві громади. У розгортанні рекордного прапора України брали участь близько трьох тисяч осіб.

    Нагадаємо, 23 серпня 2021 року о 8.00 годині на стадіоні «Темп» (м. Київ, вул. Вітрука, 10-А) розгорнуть найбільший Державний Прапор у Києві – 200 метрів.

    Читайте також: Як українці до Дня Державного Прапора готувалися: куди піти та список рекордів
    Теги: прапор рекорд громада річка міст влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рекордно довгий прапор України з'єднав дві області (фото)