Рекордно довгий прапор України з'єднав дві області (фото)

Хмельницьку та Тернопільську області поєднали прапором завдовжки три кілометри

У неділю, 22 серпня, напередодні Дня Державного Прапора України між Тернопільською і Хмельницькою областями розгорнули державний прапор завдовжки в три кілометри. Про це пише Укрінформ.

Рекордний прапор вирішили розгорнути між двома областями в якості символу єдності України.

Половину цього гігантського полотнища розгорнули на території громади Скали Подільської (Тернопільська область), іншу половину — на території Гуківської громади (Хмельницька область).

Розгортання розпочалося на мосту через річку Збруч, на якому перед початком акції зустрілися делегації двох областей та обмінялися короваями з нового урожаю.

Рекорд зафіксовано представником Книги рекордів України.

Представники Національного реєстру рекордів, які були присутні на заході, зафіксували рекорд країни. Довжина найдовшого в Україні прапора становить три кілометри, а ширина – один метр.

«Наша громада і сусідня, Скала-Подільська, що на Тернопільщині, розташовані на кордоні двох областей, де протікає річка Збруч. Через міст, починаючи з кордонів двох громад, ми сьогодні розгорнули величезний державний прапор, довжиною в 3000 метрів як символ єдності України», – розповів в коментарі журналістам глава Гуківської громади Петро Ільницький.

Місцева влада для заходу перекрила рух транспорту, а заявку на встановлення рекорду подавали обидві громади. У розгортанні рекордного прапора України брали участь близько трьох тисяч осіб.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року о 8.00 годині на стадіоні «Темп» (м. Київ, вул. Вітрука, 10-А) розгорнуть найбільший Державний Прапор у Києві – 200 метрів.