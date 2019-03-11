Вінничани простять збудувати у місті аквапарк



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Про відпочинок громадян

На сайті електронних петицій вінничани зібрали необхідну кількість підписів під зверненням до міської ради, в якому просять побудувати в зеленій зоні міста аквапарк з кількома басейнами та кав’ярнями.

«Пропоную побудувати у місті сучасний аквапарк: з місцями зручного відпочинку у зеленій зоні, великими і малими окремими басейнами для дорослих і дітей, невеличкими але різноплановими кав'ярнями та безалкогольними барами - де можна було-б всією родиною провести цілий день, спілкуючись та насолоджуючись відпочинком на сучасному європейському рівні», - зазначено в петиції.

Відповідь опублікують не раніше як через 10 днів. Але навряд місто будуватиме комунальний аквапарк, адже це комерційний проект.

Джерело: vinnitsa.info