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    Вінничани простять збудувати у місті аквапарк

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    Вінничани простять збудувати у місті аквапарк

    Про відпочинок громадян

    На сайті електронних петицій вінничани зібрали необхідну кількість підписів під зверненням до міської ради, в якому просять побудувати в зеленій зоні міста аквапарк з кількома басейнами та кав’ярнями.

    «Пропоную побудувати у місті сучасний аквапарк: з місцями зручного відпочинку у зеленій зоні, великими і малими окремими басейнами для дорослих і дітей, невеличкими але різноплановими кав'ярнями та безалкогольними барами - де можна було-б всією родиною провести цілий день, спілкуючись та насолоджуючись відпочинком на сучасному європейському рівні», - зазначено в петиції.

    Відповідь опублікують не раніше як через 10 днів. Але навряд місто будуватиме комунальний аквапарк, адже це комерційний проект.

    Джерело: vinnitsa.info

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