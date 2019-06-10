Вінничанка у команді Джамали підкорює «Голос. Діти»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дівчинка пробувала потрапити в шоу щосезону

10-річна Єлизавета Кирилюк із Вінниці стала учасницею вокального шоу «Голос. Діти». Під час сліпих прослуховувань дівчинка виконала композицію ONUKA «Місто».

Після виступу Лізу хвалили всі судді, але повернулася до виконавиці лише Джамала.

До того ж переможниця Євробачення вирішила долю вінничанки буквально на останніх секундах номера. Джамала відзначила, що дівчинка обрала досить складну композицію для кастингу.

Нагадаємо, раніше співочий талант у шоу «Голос. Діти» продемонструвала 8-річна Валерія Ткачук з Вінниці.

Джерело: i-vin.info