Симбіоз спорту та вроди. Як красиві американки в білизні грають в американський футбол



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Футболісткам заборонено носити будь-яку додаткове білизну під формою, а якщо форма раптом злетить, скаржитися нікуди не можна

Lingerie Football League - це ліга, в якій дівчата грають в американський футбол. Головна особливість - екіпірування обмежується лише нижньою білизною (звідси і назва ліги).

Дівчата грають в форматі 7x7. Турнір зародився в 2004 році. У перерві Супербоула на радість глядачам був розіграний Кубок нижньої білизни: команда «Ейфорія» перемогла «Мрію» з рахунком 6:0.

Кубки розігрувалися ще три роки, потім турнір чомусь був припинений, поки в 2009 році автор ідеї Мітч Мортаза не створив нову лігу - з футболом і моделями.

Матчі тривають 40 хвилин (по чотири чверті). Хоча це не можна назвати класичним американським футболом: ігри проходять на критому полі розміром з хокейне, там немає воріт. За рівного рахунку проводиться так званий «Sudden-death» овертайм, тобто гра триває до першої зміни рахунку.

Ліга нижньої білизни зараз офіційно називається лігою легенд. В американській версії турніру беруть участь вісім команд, але також є філії в Австралії і Канаді - там кубок білизни розігрують п'ять і чотири команди відповідно.

Футболісткам заборонено носити будь-яку додаткове білизну під формою, а якщо форма раптом злетить, скаржитися нікуди не можна.

У 2013 році ліга провела ребрендинг: назва була змінена з Lingerie Football League на більш нейтральну Legend Football League, логотипи привели в більш спортивний вигляд, змінилася екіпірування.

За словами творця Мітча Мортази, «хоча назва ліги нижньої білизни привернула увагу глядачів, ми досягли того рівня, коли необхідно розвивати LFL як спорт. Зараз нас вважають чимось на зразок шоу. У найближчі роки ми будемо продовжувати розвивати цей спорт в США, Австралії, Європі та Азії».

Спочатку ліга фокусувалася саме на сексуальності і розвазі, це наближало LFL до ліги рестлінга WWE. Але Мортаза бачить свою лігу саме спортивною.

Тут немає ліміту на легіонерів, немає податків на іноземних тренерів. Тут є керівник-бізнесмен, який витрачає власні гроші на розвиток і хоче від них віддачі.

Матчі LFL в США в 2011-2013 роках транслювалися телеканалом MTV-2, а зараз права придбала компанія Fuse. У Канаді в 2017 році права на трансляції до 2019 року придбав платний канал Super Channel.