Легкоатлетка Юлія Левченко вперше взяла висоту два метри в залі (відео)



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Юлія Левченко вперше подолала висоту два метри в залі UAthletics

Змагання в Обонні перетворилися на тріумф українських спортсменок

Вечір 12 лютого в Обонні (Франція) перетворився на вечір тріумфу українських легкоатлеток. Юлія Левченко спочатку повторила особистий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні (1,98 м), а після цього з другої спроби подолала висоту 2,00 м – новий молодіжний рекорд України у приміщенні.

Попередній рекорд належав Ярославі Магучих. 27 січня у Густопече вона стрибнула на 1,99 м.

Результатом Левченко успіхи українок не обмежилися. Ірина Геращенко після особистого рекорду на чемпіонаті України у приміщенні (1,97 м) знову показала результат екстракласу. З першої спроби стрибнувши у висоту на 1,96 метра, вона стала другою. Першу трійку замкнула Катерина Табашник (1,90 м).

Оксана Окунєва, яка через хворобу була змушена пропустити чемпіонат України, у Франції посіла четверте місце (1,85 м). Ярославі Магучих, яка не робила ставки на зимовий сезон і зовсім нещодавно, 10 лютого у Банській Бистриці, була третьою з результатом 1,90 м, цього разу не підкорилися стартові 1,85 м.

На дистанції 400 метрів на голову сильнішою від суперниць була Тетяна Мельник. Вона перетнула фінішну лінію першою, встановивши при цьому новий особистий рекорд – 52,87 с. Бар’єристка Анна Рижикова «гладкі» 400 метрів подолала третьою (53,14 с).

Ще одна перемога на рахунку Марини Бех-Романчук. У секторі для стрибків у довжину у найкращій зі спроб вона показала 6,60 метрів.

Анна Плотицина стала другою з бігу на 60 метрів з бар’єрами (8,04 с).

У секторі для стрибків з жердиною виступала Марина Килипко. З результатом 4,40 метрів вона п‘ята.

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Джерело: Федерація легкої атлетики України