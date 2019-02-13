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    Ще один «масажний салон» у Києві виявився борделем (фото, відео)

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    У борделі у&nbsp;декілька змін працювало вісім дівчат - Ще один «масажний салон» у Києві виявився борделем (фото, відео)
    У борделі у декілька змін працювало вісім дівчат
    Фото: Нацполіція

    За дорослі розваги чоловіки платили повіям до 3000 гривень

    Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Києві припинили діяльність борделю, який замаскували під салон з надання послуг масажу. Там дівчата пропонували чоловікам сексуальні розваги за гроші. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів т.в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Києві Олексій Гаврилюк, головна фігурантка виконувала роль адміністратора: приймала дзвінки та кошти від клієнтів, а також розміщувала рекламні оголошення про еротичний масаж у мережі Інтернет.

    Організаторкою пікантного бізнесу виявилася 31-річна жінка, під керуванням якої у декілька змін працювало вісім дівчат.

    Отримані гроші організаторка розподіляла наступним чином: 60% забирала собі, решту - віддавала дівчатам. За дорослі розваги чоловіки платили повіям до 3000 гривень.

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    Ще один «масажний салон» у Києві виявився борделем (фото, відео)
    Ще один «масажний салон» у Києві виявився борделем (фото, відео)

    «Правоохоронці провели обшуки за адресою надання сексуальних послуг та за місцем проживання організаторки. Під час слідчих дій ми вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи», - додав Гаврилюк.

    Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. 

    Як повідомлялося, нещодавно поліція Києва викрила діяльність стриптиз-клубу, де жінки надавали клієнтам сексуальні послуги.

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