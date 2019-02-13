Ще один «масажний салон» у Києві виявився борделем (фото, відео)



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У борделі у декілька змін працювало вісім дівчат Фото: Нацполіція

За дорослі розваги чоловіки платили повіям до 3000 гривень

Працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Києві припинили діяльність борделю, який замаскували під салон з надання послуг масажу. Там дівчата пропонували чоловікам сексуальні розваги за гроші. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів т.в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУНП у Києві Олексій Гаврилюк, головна фігурантка виконувала роль адміністратора: приймала дзвінки та кошти від клієнтів, а також розміщувала рекламні оголошення про еротичний масаж у мережі Інтернет.

Організаторкою пікантного бізнесу виявилася 31-річна жінка, під керуванням якої у декілька змін працювало вісім дівчат.

Отримані гроші організаторка розподіляла наступним чином: 60% забирала собі, решту - віддавала дівчатам. За дорослі розваги чоловіки платили повіям до 3000 гривень.

«Правоохоронці провели обшуки за адресою надання сексуальних послуг та за місцем проживання організаторки. Під час слідчих дій ми вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи», - додав Гаврилюк.

Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно поліція Києва викрила діяльність стриптиз-клубу, де жінки надавали клієнтам сексуальні послуги.