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Вінниччина: громада повертає храм, захоплений Московською церквою (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вінниччина: громада повертає храм, захоплений Московською церквою (фото, відео)
У листопаді минулого року громада Свято-Казанського храму в Ладижині провела збори, на яких одноголосно було ухвалене рішення про перехід до ПЦУ
фото скріншот відео

Місцеві стривожені: на чиєму боці правоохоронці? З народом чи з впливовими місцевими покровителям церкви ворожої держави?

Православної церкви України на законних підставах повернула собі Свято-Казанський храм у Ладижині Вінницької області. Про це повідомив журналіст Роман Ковальський у Facebook.

За його словами, ситуація на місці неспокійна. На місце прибули місцеві правоохоронці та нечисленні прихильники УПЦ МП.

Як зазначає журналіст, представникам громади ПЦУ натякають, що правоохоронці можуть силою вигнати їх з церкви. «У Ладижині на Вінниччині українці раненько швидко зненацька повернули собі на законних підставах вже зареєстровану в ПЦУ церкву. Всі зараз там на морозі... Тепер приїхала місцева поліція і трохи прихильників московського патріархату...  І в Україні залякують українців штурмом! Народ очікує, що підтягнуть Корд з Вінниці. Але за кого він буде? Адже із документами на храм у людей всі ОК. Але їм закидають, що поліцію про нічний штурм храму не попередили...» – написав Ковальський.

До відома, у листопаді минулого року громада Свято-Казанського храму в Ладижині провела збори, на яких одноголосно було ухвалене рішення про перехід до Православної церкви України. Усі необхідні документи були оформлені, нова громада зареєстрована.

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Наприкінці грудня люди хотіли зайти до своєї церкви. Однак місцевий священик УПЦ МП Євгеній Воробйов, син якого вчиться у Росії на військового капелана армії ворога, забарикадувався у храмі, прикрився жінками з дітьми.

Проти представників громади ПЦУ застосовували перцевий газ, їх били палицями. Тож, аби не провокувати конфлікт, люди відійшли. 

Раніше повідомлялося, що попри повномасштабну війну настоятель Свято-Казанського храму УПЦ МП в Ладижині Вінницької області Євгеній Воробйов відправив свого молодшого сина, який має призовний вік, на навчання в Санкт-Петербург. Повідомляється, що настоятель Свято-Казанського храму Євгеній Воробйов ще у 2020 році записав свого молодшого сина Дмитра, 2003 року народження, до Санкт-Петербурзької духовної академії на заочне навчання. А вже у квітні 2022 року, після початку масштабної війни, Дмитро постійно перебуває у РФ і їздить на екскурсії до Москви.

Нагадаємо, на Вінниччині славу головного захисника Московської церкви має народний депутат Геннадій Вацак з «Довіри». Нардеп не приховує, що захищає російське православ'я у регіоні, а місцеві активісти скаржаться, що саме він перешкоджає переходам парафій до помісної Української православної церкви (ПЦУ).

Вацак також брав участь у блокуванні заборони Московської церкви у парламенті. 

«Главком» повідомляв, що у гаражі кондитерського дому нардепа Геннадія Вацака з «Довіри» під час війни з’явився новий Rolls-Royce за близько $700 тис.

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Теги: церква Вінниччина Московська церква в Україні

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