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Митрополит Черкаської єпархії Московської церкви піде під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Митрополит Черкаської єпархії Московської церкви піде під суд
Розслідуванням встановлено, що перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи у YouTube
фото ілюстративне

У висловлюваннях священника містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі

В Україні судитимуть митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія, який перебуваючи під постійним домашнім арештом, продовжував через соцмережі розплювати релігійну ненависть. Про це інформує пресслужба Київській обласної прокуратури. 

«Прокурори Фастівської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з єпархій УПЦ (МП) на Черкащині за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних і національних переконань (ч. 1 ст. 161 КК України)», – ідеться в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи у YouTube. У них він негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів.

У його висловлюваннях містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою, зазначили у прокуратурі.

В прокуратурі уточнюють, що стосовно цього священнослужителя в іншому кримінальному провадженні направлено до суду обвинувальний акт за фактами вчинення аналогічного правопорушення, а також виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України. 

Нагадаєм, СБУ навідалася з перевіркою до московської церкви на Житомирщині. 

Теги: прокурор самоврядування священник церква суд Генпрокурор Черкащина

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