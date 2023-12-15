Митрополит Черкаської єпархії Московської церкви піде під суд

Розслідуванням встановлено, що перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи у YouTube

У висловлюваннях священника містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі

В Україні судитимуть митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія, який перебуваючи під постійним домашнім арештом, продовжував через соцмережі розплювати релігійну ненависть. Про це інформує пресслужба Київській обласної прокуратури.

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«Прокурори Фастівської окружної прокуратури затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника однієї з єпархій УПЦ (МП) на Черкащині за фактом порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних і національних переконань (ч. 1 ст. 161 КК України)», – ідеться в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачений розміщував свої відеозаписи у YouTube. У них він негативно характеризував представників і вірян Православної церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів.

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У його висловлюваннях містилися заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів. Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою, зазначили у прокуратурі.

В прокуратурі уточнюють, що стосовно цього священнослужителя в іншому кримінальному провадженні направлено до суду обвинувальний акт за фактами вчинення аналогічного правопорушення, а також виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України.

Нагадаєм, СБУ навідалася з перевіркою до московської церкви на Житомирщині.