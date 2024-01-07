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Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру
Онуфрій очолив богослужіння в Києво-Печерській Лаврі, чим збурив мережу
фото: митрополит Антоній/Facebook

Митрополит Онуфрій провів богослужіння в Києво-Печерській Лаврі

Учора, 6 січня, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомила пресслужба УПЦ МП.

Крім того, вчора вранці Онуфрій очолив літургію та різдвяну вечірню у Києво-Печерській Лаврі.

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Богослужіння УПЦ МП пройшло в Києво-Печерській Лаврі
фото: митрополит Антоній/Facebook

Різдвяне богослужіння Онуфрій провів у храмі преподобного Агапіта Печерського. А сьогодні о 8:00 предстоятель УПЦ МП очолив божественну літургію в цьому ж храмі.

Користувачі соцмереж уже висловили обурення цією звісткою. Зокрема, ексзаступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера нагадав, що українські священики з УГКЦ і ПЦУ на окупованих територіях перебувають у СІЗО і вʼязницях,  катують, у той час як Онуфрій безперешкодно користується Києво-Печерською Лаврою.

Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру фото 1

Крім того, обурення висловив журналіст Микола Княжицький.

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Народний депутат Ростислав Павленко також відреагував на новину й обурився, що в Україні досі не можуть прийняти закон про заборону Московської церкви.

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Нагадаємо, що Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Після ухвалення цього документу в першому читанні пів сотні нардепів на чолі з першим заступником голови фракції «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом направити його на експертизу до Венеційської комісії.   

Теги: релігія Московська церква в Україні Києво-Печерська лавра Митрополит Онуфрій

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