Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Митрополит Онуфрій провів богослужіння в Києво-Печерській Лаврі

Учора, 6 січня, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомила пресслужба УПЦ МП.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, вчора вранці Онуфрій очолив літургію та різдвяну вечірню у Києво-Печерській Лаврі.

10 фото На весь екран

















Богослужіння УПЦ МП пройшло в Києво-Печерській Лаврі фото: митрополит Антоній/Facebook

Будь ласка, читайте текст після реклами

Різдвяне богослужіння Онуфрій провів у храмі преподобного Агапіта Печерського. А сьогодні о 8:00 предстоятель УПЦ МП очолив божественну літургію в цьому ж храмі.

Користувачі соцмереж уже висловили обурення цією звісткою. Зокрема, ексзаступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера нагадав, що українські священики з УГКЦ і ПЦУ на окупованих територіях перебувають у СІЗО і вʼязницях, катують, у той час як Онуфрій безперешкодно користується Києво-Печерською Лаврою.

Крім того, обурення висловив журналіст Микола Княжицький.

Народний депутат Ростислав Павленко також відреагував на новину й обурився, що в Україні досі не можуть прийняти закон про заборону Московської церкви.

Нагадаємо, що Верховна Рада України 19 жовтня 2023 року у першому читанні ухвалила законопроєкт №8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Законопроєкт фактично забороняє діяльність УПЦ МП в Україні. Після ухвалення цього документу в першому читанні пів сотні нардепів на чолі з першим заступником голови фракції «Слуги народу» Андрієм Мотовиловцем звернулися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука із закликом направити його на експертизу до Венеційської комісії.