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    Вінницька бібліотека збирає книги для військових

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    Вінницька бібліотека збирає книги для військових

    У Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва оголосили збір книжок для військовослужбовців

    Захід проходитиме в рамках всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». Кожен бажаючий може принести літературу до закладу. Згодом книги передадуть до гарнізонного будинку офіцерів, або ж до військових частин.

    Про це повідомляють на офіційному сайті закладу.

    «Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва уже декілька років поспіль є активним учасником Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». У минулому році видання, зібрані в рамках акції, були передані через волонтерів, зокрема членів ГО «Мольфар», безпосередньо в зону бойових дій на Сході України, а також у військову частину м. Калинівка Вінницької області», - зазначається у дописі.

    Бібліотека знаходиться за адресою: вулиця Соборна 73. Контактний телефон – (0432) 670 325.

    Джерело: Vinbazar

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