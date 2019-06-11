Вінницька бібліотека збирає книги для військових



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У Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва оголосили збір книжок для військовослужбовців

Захід проходитиме в рамках всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». Кожен бажаючий може принести літературу до закладу. Згодом книги передадуть до гарнізонного будинку офіцерів, або ж до військових частин.

Про це повідомляють на офіційному сайті закладу.

«Вінницька обласна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва уже декілька років поспіль є активним учасником Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». У минулому році видання, зібрані в рамках акції, були передані через волонтерів, зокрема членів ГО «Мольфар», безпосередньо в зону бойових дій на Сході України, а також у військову частину м. Калинівка Вінницької області», - зазначається у дописі.

Бібліотека знаходиться за адресою: вулиця Соборна 73. Контактний телефон – (0432) 670 325.

Джерело: Vinbazar