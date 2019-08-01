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    Вінницькі маршрутки будуть обладнані валідаторами для безготівкової оплати поїздок

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    Вінницькі маршрутки будуть обладнані валідаторами для безготівкової оплати поїздок

    До осені в усіх трамваях, тролейбусах та автобусах Вінниці можна буде розрахуватись без готівки

    До кінця серпня усі трамваї, тролейбуси та автобуси Вінниці будуть облаштовані валідаторами, інформують у КП «Вінницякартсервіс».

    Після цього систему безготівкової оплати проїзду встановлюватимуть на бортах маршрутних таксі.

    «У зв’язку з майбутніми роботами, проведено зустріч із приватними перевізниками, представниками Департаменту енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради й представниками Вінницької транспортної компанії, під час якої обговорили досі наявні перешкоди та можливості їх вирішення для швидкого запуску системи», – зазначають у «Вінницякартсервісі».

    Джерело: vinnitsaok.com.ua

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