Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)

Володимир Козюк стверджує, що збирати українську листівки почав у 1992 році

У День народження Тараса Шевченка народний художник України з Вінниччини Володимир Козюк представив свою колекцію листівок, присвячених Кобзарю.

«Експозицію» пан Володимир опублікував на своїй сторінці у Facebook. «Одною з найцікавіших тем для мене є типажі України, але і «Шевченкіану» теж підзбирував, хоча безумовний лідер у цьому напрямку був Володимир Яцюк (світла йому пам’ять). У двадцять років, я чітко усвідомив, що ці листівки є історією та надбанням нашої Держави! Дозволяю використовувати усім бажаючим, адже те що маю, збирав не для себе, а для українського народу», – пише художник.

Володимир Козюк стверджує, що збирати українську листівки почав у 1992 році, шевченківська тема займає у колекції особливе місце. «Тарас Григорович Шевченко – для мене не просто людина, поет, художник. для мене це зразок українця, відношення людини до своєї країни, можливо саме завдяки йому я зайнявся вивченням «Хати під стріхою», так званої «Шевченківської хати», тому зібравши цю невелику колекцію показав йому відношення до нього, хай знає старший брат що я його люблю та наслідую, але трохи з позитивом!», – зазначає митець.