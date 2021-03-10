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    Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)

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    Художник називає Шевченка&nbsp;зразком українця, відношення людини до своєї країни - Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)
    Художник називає Шевченка зразком українця, відношення людини до своєї країни
    фото: Facebook

    Володимир Козюк стверджує, що збирати українську листівки почав у 1992 році

    У День народження Тараса Шевченка народний художник України з Вінниччини Володимир Козюк представив свою колекцію листівок, присвячених Кобзарю.

    «Експозицію» пан Володимир опублікував на своїй сторінці у Facebook. «Одною з найцікавіших тем для мене є типажі України, але і «Шевченкіану» теж підзбирував, хоча безумовний лідер у цьому напрямку був Володимир Яцюк (світла йому пам’ять). У двадцять років, я чітко усвідомив, що ці листівки є історією та надбанням нашої Держави! Дозволяю використовувати усім бажаючим, адже те що маю, збирав не для себе, а для українського народу», – пише художник.

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    Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)
    Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)
    Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)
    Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)
    Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)
    Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)
    Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)
    Вінницький художник показав колекцію листівок присвячену Тарасу Шевченку (фото)

    Володимир Козюк стверджує, що збирати українську листівки почав у 1992 році, шевченківська тема займає у колекції особливе місце. «Тарас Григорович Шевченко – для мене не просто людина, поет, художник. для мене це зразок українця, відношення людини до своєї країни, можливо саме завдяки йому я зайнявся вивченням «Хати під стріхою», так званої «Шевченківської хати», тому зібравши цю невелику колекцію показав йому відношення до нього, хай знає старший брат що я його люблю та наслідую, але трохи з позитивом!», – зазначає митець.

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    Теги: Вінниця Тарас Шевченко мистецтво
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