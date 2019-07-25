Вінницька епархія ПЦУ підняла власний прапор поруч з державним прапором України



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Під спів духовного гімну України «Боже великий єдиний» прапори були урочисто підняті на флагштоках

25 липня 2019 року, по завершенні Божественної літургії, присвяченої святкуванню 1031-ї річниці Хрещення Київської Русі, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі був відправлений подячний молебень та освячені два прапори: державний прапор України та прапор Вінницько-Барської єпархії ПЦУ. Чин освячення звершив митрополит Вінницький і Барський Симеон, разом із митрополитом Вінницьким і Брацлавським Романом та митрополитом Переяслав-Хмельницьким і Вишневським Олександром та духовенством трьох єпархій ПЦУ Вінниччини.

Про це інформує пресслужба Вінницької епархії ПЦУ, повідомляє «Главком».

Під спів духовного гімну України «Боже великий єдиний» прапори були урочисто підняті на флагштоках поруч із будівлею Преображенського собору. Прапор України підняли митрополит Роман, заступник голови Вінницької облдержадміністрації Олександр Крученюк, а також капелани: протоієрей Віктор Чверкун та протоієрей Михаїл Бабій. Прапор Вінницько-Барської єпархії підняли митрополити Симеон та Олександр, а також ключар кафедрального собору протоієрей Віталій Голоскевич та протоієрей Анатолій Аксанюк.

Ці прапори вказують на те, що Спасо-Преображенський кафедральний собор є центром Вінницько-Барської єпархії Православної Церкви України, та храмом, в якому вірян навчають любити Бога і ближнього свого, прагнути Царства Божого і в той же час шанувати земну Вітчизну – Україну. Про це сказав перед урочистою церемонією підняття прапорів митрополит Вінницький і Барський Симеон.

У своєму слові владика Симеон зауважив, що загалом традиція встановлювати прапори біля храмів чи безпосередньо на церковних будівлях є поширеною у багатьох православних країнах. Державні прапори можна побачити буквально на усіх храмах Греції, на храмах Румунії, в церквах і монастирях Болгарії, Сербії та Грузії. Цілком природно, що духовне виховання в цих країнах поєднане з вихованням патріотизму.

Апостол Іоанн Богослов у одному зі своїх послань писав: «Хто не любить свого брата, якого бачить, то як може він любити Бога, Якого не бачить?» (1 Ін. 4,20) За аналогією про християн можна сказати наступне: «Хто не любить свою земну Вітчизну, в якій живе нині, то як може він любити свою духовну Вітчизну, Небесний Єрусалим, якого не бачить, але каже, що прагне у ньому жити?».

Поєднання віри і патріотизму, на думку митрополита Симеона, є абсолютно природнім для християнина, тому й традиція встановлювати прапори біля православних храмів має бути поширеною в Україні. Вінницький архіпастир висловив сподівання, що цю ініціативу підтримають, насамперед, в інших храмах Православної Церкви України на Вінниччині, а також в інших єпархіях ПЦУ.

Заступник голови Вінницької ОДА, який взяв участь в урочистостях також привітав парафіян Спасо-Преображенського собору та представників духовенства з Днем Хрещення Київської Русі-України, яке з 2008 року відзначається в Україні як державне свято.

Вже 27-28 липня урочистості продовжаться у Києві, в древньому храмі - Софії Київській, на Володимирській гірці і у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Нагадаємо, що 27 липня на урочистості до столиці України прибуде поважна делегація Матері-Церкви – Константинопольського Патріархату, яка привезе на святкування частку мощей та хреста святого апостола Андрія Первозванного, який був першим проповідником християнства на теренах Русі-України.