У вінничан почали рости гриби у домашніх вазонах. Що про це кажуть біологи



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1 серпня вінничанка Крістіна Коваленко помітила у своєму хатньому вазоні гриб, який виріс у горщику з трояндою

«Мене не було дома кілька тижнів. Троянда за цей час встигла посохнути. Я пообрізала листя. Полила. Це було два дні тому. А сьогодні, очам не повірила. У троянди з’явився сусід – гриб. І не маленький, десь з 8 сантиметрів заввишки. Я його сфотографувала, показала знайомим. Одні кажуть, що це їстівний гриб дощовик. Інші навпаки попереджають, щоб, борони Боже, не сміла його їсти, адже це отруйна поганка. Думаю, що поки нічого не буду робити, просто винесу вазон на повітря. Нехай там собі стоїть. Подивлюся, що буде далі», - розповіла Крістіна Коваленко.

Крістіна каже, що гриби у хатніх вазонах бачить вперше.

«Для мене загадка, як він з’явився. Вазон мені подарували більше двох місяців тому. Він з магазину. Тобто, земля не з вулиці. Можливо, грибочок виріс через вологу. Були дощі. А вазон стояв на підвіконні з відчиненим на провітрювання вікном», - продовжує Коваленко.

Подібна ситуація трапилася у ще одної вінничанки Ельвіри Мрясової.

«У нашому офісі за це літо гриби у вазоні росли тричі. Це все через підвищену вологість. Адже дощі, і така висока температура. У нас все більш стає тропічний клімат. Вазони на вихідні забираю з підвіконня у тінь, щоб на сонці на згоріли. А коли проходять сильні опади, виростають грибочки. Цю землю, де вони виростають, я купила торік у магазині. Її звичайно удобрюють. Можливо, з мікроорганізмами десь і спори грибні були. Звичайно, ці гриби їсти неможна. Але, жартом думаю, чого ж трюфелі у вазонах не ростуть? От на них би можна було непоганий бізнес розпочати», - розповідає Ельвіра Мрясова.

Із думкою Ельвіри погоджуються і біологи. Нині для росту грибів сприятливі умови. Навіть, у вазонах, якщо туди потрапили спори.

«Спори могли потрапити у ґрунт з водою і навіть повітрям. Такі гриби скоріш за все не можуть бути їстівними. Вони отруйні. У помешканнях нічого подібного краще не тримати. Особливо, якщо там живуть алергіки, люди, які страждають на астму. І звичайно діти. Адже, якщо гриб отруйний, його неможна торкатися. Краще з квартири винести, як найшвидше. Земля у вазоні вже непридатна, адже, якщо вже є спори, ґрунт заражений», - прокоментувала Катерина Іщенко, міколог.

Наразі біолог вивчає види, до яких відносяться гриби, що виросли у вазонах.

Джерело: vinnitsa.info