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    Витік аміаку на Вінниччині ліквідовано, загрози населенню немає (відео)

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    Перевищення гранично допустимих концентрацій хімічно-небезпечних речовин не виявлено - Витік аміаку на Вінниччині ліквідовано, загрози населенню немає (відео)
    Перевищення гранично допустимих концентрацій хімічно-небезпечних речовин не виявлено
    фото: ДСНС

    Жертв та постраждалих немає

    На Вінниччині завершили ліквідовувати наслідки витоку аміаку із залізничної цистерни, який стався напередодні. Про це повідомили у ДСНС України.

    «Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проведено заміри повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій хімічно-небезпечних речовин не виявлено», – йдеться в повідомленні.

    ДСНС наголошує, що загрози населенню немає.

    Зокрема, підрозділами ДСНС розпиленими струменями води проводилося осадження хмари випаровування аміаку. 30 листопада о 1:20 роботи з перекачки завершені, випаровування аміаку припинено. Від ДСНС залучалося 32 особи та 8 одиниць техніки.

    Нагадаємо, 29 листопада в місті Немирів на Вінниччині рятувальники отримали повідомлення, що на вулиці Соборній відчувається різкий запах аміаку.

    З’ясувалося, що внаслідок розгерметизації заливної горловини залізничної цистерни на одному із місцевих підприємств триває витік безводного аміаку.

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    Теги: ДСНС рятувальники Вінниччина
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    Витік аміаку на Вінниччині ліквідовано, загрози населенню немає (відео)