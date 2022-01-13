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    Економіка та фінанси

    Мін'юст налякав аліментників штрафами: скільки доведеться платити у разі прострочення

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    За несплату аліментів в Україні передбачено цивільну, адміністративну чи кримінальну відповідальність - Мін'юст налякав аліментників штрафами: скільки доведеться платити у разі прострочення
    За несплату аліментів в Україні передбачено цивільну, адміністративну чи кримінальну відповідальність
    фото: news.dtkt.ua

    На горе-батьків чекають цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальності

    Невиплата аліментів на дитину в належні терміни може призвести до того, що через суд стягнуть суму в півтора рази більшу, ніж заборгованість. Про це попередило Міністерство юстиції.

    Встановлений законом розмір штрафу становить:

    • при заборгованості за рік — 20%;
    • при заборгованості за 2 роки — 30%;
    • при заборгованості за 3 роки — 50%.

    Також передбачена можливість стягнути пеню за кожен день прострочення по сплаті аліментів. Неустойка становитиме 1% від суми заборгованості за кожен день прострочення, але не більше ніж повна сума боргу.

    Ця норма стосується випадків, коли аліменти було призначено судом або передбачено нотаріальним договором між батьками та встановлено вину неплатника.

    Як раніше повідомлялося, у 2022 році відбудуться важливі зміни, що пов'язані зі зміною допомоги на дітей, виплатами на дітей-сиріт, а також при народженні дитини.

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    Теги: суд Міністерство юстиції аліменти
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    Мін'юст налякав аліментників штрафами: скільки доведеться платити у разі прострочення