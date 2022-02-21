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    Події в Україні

    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув цивільний (фото)

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    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув цивільний (фото)
    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув цивільний (фото)
    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув цивільний (фото)
    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув цивільний (фото)
    фото: pavlokyrylenko.donoda / Facebook

    Жертва обстрілу – чоловік 1970 року народження

    У результаті обстрілу бойовиками селища Новолуганське Донецької області загинув чоловік 1970 року народження. Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

    «Щойно бойовики обстріляли селище міського типу Новолуганське», – написав голова ОДА.

    За оперативними даними, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла та опалення, перебито газопровід.

    «Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік», – додав Кириленко, уточнивши, що жертва обстрілу – чоловік 1970 року народження.

    Як відомо, сьогодні зафіксовано загострення на фронті: 54 обстріли за день, чотирьох військових поранено.

    До слова, Україна відреагувала на обстріл сараю в Росії під назвою «прикордонний пункт».

    Раніше ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області. При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу.

    До слова, Росія множить фейки: п'ять українських диверсантів прорвались через кордон. До цього окупанти обстріляли будинок, а звинуватили ЗСУ. Нові факти брехні Кремля (фото).

    Ще сьогодні стало відомо, що Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото).

    Як відомо, у понеділок, 21 лютого, бойовики з окупованої території обстріляли місто Щастя у Луганській області. Внаслідок атаки окупантів спалахнула і вибухнула АЗС.

    Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.

    Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Донеччина обстріл смерть будинок
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    На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув цивільний (фото)