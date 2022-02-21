На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків загинув цивільний (фото)

Жертва обстрілу – чоловік 1970 року народження

У результаті обстрілу бойовиками селища Новолуганське Донецької області загинув чоловік 1970 року народження. Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Щойно бойовики обстріляли селище міського типу Новолуганське», – написав голова ОДА.

За оперативними даними, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла та опалення, перебито газопровід.

«Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік», – додав Кириленко, уточнивши, що жертва обстрілу – чоловік 1970 року народження.

Як відомо, сьогодні зафіксовано загострення на фронті: 54 обстріли за день, чотирьох військових поранено.

До слова, Україна відреагувала на обстріл сараю в Росії під назвою «прикордонний пункт».

Раніше ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області. При цьому російські ЗМІ оприлюднили відео цього «прикордонного пункту» ФСБ, який більше схожий на сарай серед лісу.

До слова, Росія множить фейки: п'ять українських диверсантів прорвались через кордон. До цього окупанти обстріляли будинок, а звинуватили ЗСУ. Нові факти брехні Кремля (фото).

Ще сьогодні стало відомо, що Луганська ТЕС зупинилася через обстріли: Щастя – без води та світла (фото).

Як відомо, у понеділок, 21 лютого, бойовики з окупованої території обстріляли місто Щастя у Луганській області. Внаслідок атаки окупантів спалахнула і вибухнула АЗС.

Зазначимо, що російські окупанти пошкодили понад сотню будинків за чотири дні.

Як відомо, Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну.