США відправлять до Балтії винищувачі та 800 військових – ЗМІ

До восьми винищувачів F-35 буде відправлено з Німеччини у «кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО»

До країн Балтії передислокують винищувачі F-35 і піхотинців

Сполучені Штати вирішили відправити 800 піхотинців до країн Балтії. Також Вашингтон планує розмістити до восьми винищувачів F-35 в кількох оперативних пунктах уздовж східного флангу НАТО, повідомляє The Hill.

Американський чиновник повідомив, що додаткові сили складатимуться з льотчиків і сухопутних військ, які перемістяться «на північно-східний і південно-східний фланги НАТО найближчими днями і, як очікується, прибудуть на місце в кінці цього тижня».

Сили включають:

оперативну групу піхотного батальйону чисельністю близько 800 осіб, яка буде перекинута з Італії в Балтійський регіон;

до восьми винищувачів F-35, відправлених з Німеччини в «кілька оперативних пунктів уздовж східного флангу НАТО»;

батальйон з 20 вертольотів AH-64 Apache з Німеччини в Балтійський регіон;

12 вертольотів Apache – з Греції до Польщі.

Співрозмовник видання додав, що «додатковий персонал тимчасово перебазується, щоб заспокоїти наших союзників з НАТО, стримати будь-яку потенційну агресію проти держав-членів НАТО і пройти навчання з силами країни-господаря».

Також відомо, що Канада відправляє до Латвії майже 500 військових. Війська та техніка будуть розгорнуті в рамках військової місії Операція Забезпечення (Operation Reassurance).

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

У відповідь на російську агресію президент Зеленський оголосив про мобілізацію резервістів.

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

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